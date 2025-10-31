Vești bune pentru economia europeană: creșterea economică accelerează, iar șomajul s-a stabilizat

Economia zonei euro a înregistrat o creștere peste așteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce Produsul Interne Brut al UE a înregistrat o creștere cu 0,3%, arată o estimare preliminară publicată joi de Oficiul european de Statistică (Eurostat), transmite AFP.

Comparativ, în al doilea trimestru al acestui an, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,2% în Uniunea Europeană.

În rândul statelor membre pentru care sunt disponibile date cu privire la evoluția PIB-ului în trimestrul al treilea, Suedia a înregistrat cea mai mare creștere economică în raport cu trimestrul al doilea, cu un avans de 1,1%, urmată de Portugalia (0,8%) și Cehia (0,7%). Scăderi au fost înregistrate în Lituania (minus 0,2%), Irlanda și Finlanda (ambele cu un declin de 0,1%).

În ritm anual, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,3% în zona euro și cu 1,5% în UE în trimestrul al treilea. În rândul statelor membre, 14 țări au înregistrat o creștere economică în ritm anual și doar într-o singură țară PIB-ul a scăzut în ritm anual în trimestrul al treilea.

Eurostat precizează că această estimare preliminară se bazează pe date incomplete și ar putea să fie revizuită.

De asemenea, Eurostat a informat joi că în luna septembrie 2025, comparativ cu august 2025, rata șomajului în zona euro a rămas stabilă la 6,3%, în timp ce în Uniunea Europeană rata șomajului a rămas stabilă la 6%. Eurostat estimează că 13,246 de milioane de bărbați și femei din UE, dintre care 11,003 milioane din zona euro, nu aveau un loc de muncă în luna septembrie a acestui an.

În rândul statelor membre, cele mai ridicate rate ale șomajului s-au înregistrat în Spania (10,5%) și Finlanda (9,8%). La polul opus se situează Cehia și Malta, ambele cu o rată a șomajului de 3%. România se situează imediat sub media din UE, cu o rată a șomajului de 5,9% în luna septembrie, aceeași ca în august.

Criteriul utilizat de Eurostat pentru a defini șomajul este cel al Biroului Internațional al Muncii (BIM). Șomerii, conform definiției BIM, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că rata șomajului a ajuns la 5,9%, în luna septembrie, valoare egală cu cea înregistrată în august 2025. Potrivit statisticii, în această marjă, rata șomajului în cazul bărbaților a fost cu 0,5 puncte procentuale mai mare decât la femei, valorile fiind 6,1% la persoanele de sex masculin, respectiv de 5,6% în cazul celor de sex feminin. Totodată, numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna septembrie a acestui an, s-a situat la 482.500 de persoane, în creștere față de luna precedentă (481.000 de șomeri), dar și comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când s-au consemnat 465.800 de șomeri.