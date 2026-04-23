Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că Tarom nu a reuşit să se ţină de planul de redresare negociat cu CE: Nu este în grafic

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, miercuri, că Tarom a făcut o propunere de prelungire a planului de redresare care crede că ar putea fi acceptată de către Comisia Europeană, având în vedere contextul geopolitic şi criza de combustibil. Gheorghiu a avertizat că, dacă această propunere nu va fi acceptată, atunci statul român nu va mai putea da bani către Tarom. Vicepremierul a precizat că anul trecut Tarom a ajuns la 186 de milioane de lei pierderi şi că, în ultimii zece ani, compania a avut constant pierderi din activitatea operaţională.

”Ministerul Transporturilor, împreună cu conducerea interimară a companiei Tarom, poartă negocieri cu Comisia Europeană. Tarom se află într-un plan de redresare aprobat de Comisia Europeană. Asta înseamnă că statul român îi dă nişte bani să încerce să se salveze. Nu e prima oară când statul român face asta cu compania Tarom. Din păcate, compania Tarom nu a reuşit să se ţină de acest plan. Nu este în grafic. Un plan de redresare presupune că nu te afunzi în pierderi. Anul trecut, compania Tarom a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere. În ultimii 10 ani, compania Tarom a făcut pierderi constant din activitatea operaţională, deci din propria activitate, într-un singur an a făcut profit, dar din vânzarea unor aeronave şi a unor sloturi”, a declarat, miercuri, la Digi 24, Oana Gheorghiu.

Ea a adăugat că nimeni nu îşi doreşte închiderea Tarom.

”Ce trebuie noi să facem – şi ce trebuie să facem în toate companiile de stat – să intervenim înainte să ajungem acolo. Asta este propunerea noastră. Şi situaţia este foarte clară. Compania Tarom nu se poate susţine singură în acest moment cu modelul de business pe care îl are, cu structura de personal pe care o are. Şi asta ne-o dovedesc cei 10 ani în care fiecare român a dat bani din buzunarul propriu, că a circulat sau nu cu avioanele, a plătit bani ca această companie să funcţioneze”, a mai transmis vicepremierul.

În legătură cu soluţia pentru redresarea Tarom, Oana Gheorghiu a afirmat: ”Acum aşteptăm răspunsul Comisiei Europene. Tarom spune că a făcut o propunere de prelungire a planului de redresare şi e posibil că în acest moment Comisia, dat fiind contextul geopolitic şi criza de combustibil, Comisia să accepte prelungirea acestui plan şi atunci e un lucru bun cu condiţia ca Tarom să se ţină de plan. Dacă Comisia nu acceptă acest plan statul român nu mai poate să dea bani. Nu-i mai poate da Taromului ajutor de stat”, a explicat Oana Gheorghiu.

Ea a subliniat că nu se ajunge la închidere dacă nişte companii importante sunt atrase într-un parteneriat.

”Nu se ajunge la închidere dacă suntem suficient de înţelepţi încât să pornim negocierile cu nişte companii importante pe care să le atragem alături de noi într-un parteneriat, care să vină cu un know-how, cu un model de business care se susţine, care este sustenabil, care să vină cu sloturi, care să vină cu un alt fel de a face treaba”, a explicat Oana Gheorghiu.

Întrebată dacă va fi vorba de un parteneriat, de o fuziune, Oana Gheorghiu a răspuns:

”Aceste lucruri sunt de negociat. Primul pas este să acceptăm că avem nevoie de asta şi toată lumea să se aşeze la masă şi să discute înţelept, fără nuanţe politice şi fărâ sloganuri politice, că astea nu ne ajută. Deci sloganurile politice îi ajută doar pe politicieni să strângă voturi. Dar pe noi ca oameni, ca români, ca cetăţeni care plătim taxe şi impozite, sloganurile nu ne rezolvă problemele. Doar dacă ne aşezăm la masă şi discutăm onest pentru prima oară, după 10 ani, că Tarom e o companie care în felul acesta în care este ea gândită, nu poate să reziste şi să zicem că o să-i mai dea statul român într-o formă sau alta bani încă un an şi încă un an. Până la urmă tot acolo se ajunge”.

Oana Gheorghiu a menţionat şi care ar fi priorităţile pentru începerea unei negocieri în privinţa Tarom.

”Vrem să deţinem o companie care se numeşte Tarom. Vrem să deţinem o companie care deserveşte anumite rute interne. Probabil astea sunt importante pentru România. Acestea sunt condiţiile cu care România poate să pornească la negociere cu o companie care ar putea să vină aici cu investiţii şi cu un model de business. Nici eu nu-mi doresc să se închidă Tarom şi cred că nimeni nu-şi doreşte. Dar dacă nu o facem eficientă, va dispărea mai devreme sau mai târziu?”, a mai afirmat vicepremierul Gheorghiu.