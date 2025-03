Victor Ponta: „Am luat decizia de a candida. M-am schimbat mult față de acum 10 ani”

Deputatul Victor Ponta a declarat joi că a decis să candideze pentru funcția de președinte al României și și-a prezentat, într-o conferință de presă, principalele teme ale programului său – ‘România pe primul loc’.

‘Vreau să confirm faptul că am luat decizia de a candida pentru funcția de președinte. (…) Oamenii vor dreptate și să fie puși pe primul loc. Este momentul să punem România pe primul loc. (…) Am mai trecut împreună prin momente dificile, am condus atunci, în 2012, cel mai performant Guvern, care a dat stabilitate României. Din 2015 până azi, și eu, personal, și românii am trecut prin momente dificile în care tot ceea ce a fost rău, pentru mine, cel puțin, a fost o lecție – ce trebuie să îmbunătățesc, ce trebuie să facem mai bine. M-am schimbat mult față de acum 10 ani, am din nou curajul și energia să vin cu un proiect, pentru că românii au dreptul să își aleagă președintele, nu să le fie impus, nici din afara țării, nici de câțiva lideri de partid, nici de sisteme, nici de servicii’, a spus acesta.