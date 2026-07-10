Viena dublează taxa specială plătită de turiști în contextul unui număr record de vizitatori

După ce a înregistrat un număr record de vizitatori, capitala Austriei a decis să dubleze taxa turistică pentru a crește contribuțiile vizitatorilor la finanțarea sa, dar hotelierii se tem că asta va ‘ucide vaca de muls’ a turismului, transmite AFP.

Curățenie, siguranță, confort: în 20 de ani, acest trio câștigător a propulsat Viena în fruntea listei celor mai plăcute orașe în care să locuiești, după Copenhaga și înaintea Melbourne-ului, și a contribuit la boom-ul turismului.

Între 2005 și 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane, până la 20,1 milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să îl valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică de la 3,2%, până la 5%, la începutul lunii iulie, și la 8% începând cu luna iulie 2027.

Aceasta o va face ‘a doua cea mai mare din Europa’ după Amsterdam (12,5%), critică Martin Stanits, purtător de cuvânt al Asociației hotelierilor austrieci (OHV), care subliniază că unitățile de cazare se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică și cu costuri crescânde pentru energie, salarii și alimente.

‘Orașul trăiește peste posibilitățile sale de zeci de ani și acum își acoperă deficitele bugetare în detrimentul turismului’, acuză Stanits, care denunță tendința de a utiliza turismul pentru ajustarea bugetului. Potrivit acestuia, politicienii subestimează contribuția economică a sectorului. ‘A sacrifica vaca pe care vrei să o mulgi nu este chiar o idee bună’, a spus Stanits, adresându-se coaliției de guvernare formată din social-democrați și liberali.

Aceeași părere este împărtășită și de agențiile de turism, care indică și taxa de 12 euro aplicată biletelor de avion.

Președintele asociației agențiilor de turism, Gregor Kadanka, consideră proliferarea taxelor și impozitelor drept o amenințare la adresa atractivității Austriei, argumentând că operatorul aerian low-cost Ryanair preferă să își dezvolte flota la Bratislava, Slovacia, la doar câteva zeci de kilometri distanță. Potrivit lui Kadanka, destinațiile concurente câștigă teren, în timp ce Viena, din ce în ce mai scumpă în comparație cu alte capitale din Europa Centrală, ‘își pierde atractivitatea’.

Însă municipalitatea Vienei își menține decizia. Potrivit edililor, această creștere reflectă o filozofie de ‘împărțire a responsabilității’ între oraș și un sector care beneficiază de serviciile sale publice renumite, fiabile și eficiente. ‘Sectorul folosește infrastructura de primă clasă a orașului mai mult ca niciodată și beneficiază, de asemenea, de întreținerea și dezvoltarea acesteia. Prin urmare, este de înțeles că ar trebui să contribuie și el’, a declarat Isabella Rauter, de la Oficiul de turism din Viena.

Datorită ofertei sale de înaltă calitate de concerte clasice și muzee, Viena a devenit o destinație culturală globală, rămânând în același timp neatinsă de impactul negativ al turismului de masă. De asemenea, este un oraș pentru conferințe și diplomație, deoarece ‘funcționează bine’, subliniază Isabella Rauter, care consideră că taxa turistică este ‘o investiție în viitorul destinației’.

Veniturile generate de această taxă contribuie la calitatea vieții, ceea ce, la rândul său, aduce beneficii vizitatorilor. Aceste măsuri ar trebui să permită fostului oraș imperial să rămână competitiv față de metropolele nordice și elvețiene.

Pe de altă parte, o creștere semnificativă ar putea să adâncească diferența de prețuri dintre capitala Austriei și Praga și Budapesta, unde vizitatorii plătesc aproximativ doi euro pe noapte și, respectiv, 4% din prețul cazării.