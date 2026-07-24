Doar patru din zece persoane juridice active au declarat angajați, la sfârșitul anului trecut

Numai patru din zece persoane juridice active au declarat angajați, la sfârșitul anului trecut, în cadrul raportărilor anuale către ANAF, iar din totalul de 1.297.596 de firme înregistrate la RECOM la 31 decembrie 2025, circa 900.000 au depus bilanțuri, potrivit unei analize de specialitate, dată joi publicității.

Astfel, peste 570.000 de firme active, adică 44% din totalul înregistrat de RECOM, au declarat angajați în 2025, iar dintre acestea aproximativ 44.000 au declarat ‘zero angajați’, în timp ce toate celelalte firme care au depus bilanț (până la 900.000) nu au declarat nimic la capitolul ‘angajați’, relevă analiza realizată de ICAP CRIF, furnizor în soluții pentru riscul de credit și informații de afaceri din sud-estul Europei.

‘Este perfect legal ca în România o firmă să nu aibă salariați, ci numai acționar sau acționari, respectiv administrator. O analiză a acestor companii poate releva însă tendințe interesante pentru mediul antreprenorial din România’, explică directorul executiv al companiei, Theodoros Polydoros, într-un comunicat.

Pe de altă parte, cele aproximativ 526.000 de firme care au declarat cel puțin un angajat în bilanțul pe 2025 au raportat, cumulat, 3,88 milioane de salariați. Spre comparație, la finalul lunii septembrie, în România erau înregistrați 5,68 milioane salariați, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, relevă analiza .

Compania cu cel mai mare număr de angajați, la 31 decembrie 2025, era Compania Națională De Căi Ferate CFR SA, cu 23.666 salariați. Pe locul doi era Kaufland, cu 15.359 salariați, iar pe locul trei era Regia Națională a Pădurilor Romsilva, cu puțin peste 13.000 de salariați.

Dedeman și Carrefour au ocupat locurile patru și cinci, cu 12.702, respectiv 12.673 salariați fiecare.

ICAP CRIF face parte din grupul CRIF, care oferă soluții de risc de credit și informații de afaceri în Europa de Sud-Est, cu expertiză integrată pe piețele din Grecia, România, Bulgaria și Cipru.