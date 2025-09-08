Volkswagen lansează noi modele electrice pentru a fi lideri în Europa pe segmentul entry-level

Volkswagen speră că noile modele electrice accesibile o vor ajuta să ajungă la o cotă de piață de 20% pe acest segment în Europa, a afirmat directorul general al grupului german, Oliver Blume, înaintea Salonului auto de la Munchen, Germania, transmite DPA.

‘Avem un obiectiv clar: o poziție de vârf pe segmentul entry-level pe piața noastră internă din Europa’, a declarat Blume.

Marți va debuta la evenimentul de la Munchen, unul din cele mai mari din industria auto mondială, unde Volkswagen va lansa patru noi modele electrice, care vor ajunge pe piață în 2026. Ele includ ID Polo, cu un preț de pornire de aproape 25.000 euro (29.300 dolari), în condițiile în care Volkswagen are ca obiectiv majorarea vânzărilor de vehicule electrice (EV). În 2027 va fi lansat ID Every1, cu un preț de pornire de aproximativ 20.000 euro.

De asemenea, grupul german are nevoie de o cotă de piață ridicată pe segmentul EV pentru a îndeplini cerințele mai stricte ale UE privind emisiile, altfel se va confrunta cu amenzi ridicate.

Din motive de cost, toate cele patru modele vor fi produse în Spania, a anunțat compania.

‘Cu această nouă familie de vehicule, atacăm un segment important din mobilitatea electrică, cu potențial ridicat de creștere’, a declarat Blume, adăugând că segmentul entry-level are un potențial enorm.

Volkswagen susține că este lider în domeniul vehiculelor electrice din Europa, cu o cotă de piață de 28%. Pe plan global, grupul a vândut aproape 466.000 EV în perioada ianuarie-iulie 2025, dintr-un total de 4,41 milioane.

Dar cel mai mare producător auto european, ca și sectorul auto german în ansamblu, este afectat de dificultăți în ultimii ani, pe fondul sporirii concurenței externe, scăderea vânzărilor în China și noile taxe vamale americane. În iunie, compania anunțase că va renunța la 20.000 de angajați în Germania, până în 2030, ca parte a măsurilor de reducere a costurilor.