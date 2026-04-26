Grupul Volkswagen a ieșit complet din acționariatul Bugatti

Constructorul auto german Porsche, o divizie din cadrul grupului Volkswagen, a anunțat vineri că și-a vândut restul acțiunilor pe care le mai deținea la producătorul de mașini sport de lux Bugatti, transmite DPA.

Pachetul său de 45% din acțiunile la joint venture-ul Bugatti Rimac va fi vândut unui consorțiu condus de fondul HOF Capital, au anunțat părțile vineri. Tranzacția are nevoie de aprobarea autorităților relevante.

În cadrul acestei tranzacții, Porsche își vinde și participația la Rimac Group. Recent, producătorul german deținea 20,6% din compania croată specializată în mașini sport electrice.

Din consorțiul care urmează să preia participațiile deținute de Porsche la Bugatti și Rimac Group mai fac parte fondul BlueFive Capital din Abu Dhabi, precum și investitori instituționali din SUA și UE.

Porsche, Rimac și grupul de cumpărători nu au oferit detalii cu privire la prețul de achiziție.

În urma acestei tranzacții, grupul auto german Volkswagen iese complet din acționariatul Bugatti. Volkswagen a achiziționat drepturile asupra prestigiosului brand francez de lux în 1998 și l-a relansat. În 2021, a fost înființată societatea mixtă Bugatti Rimac, la care Porsche deținea un pachet de 45% iar Rimac Group restul de 55%.

În luna martie, noul director de la Porsche, Michael Leiters, a anunțat o restructurare de amploare a producătorului de mașini sport și SUV-uri afectat de criză. Leiters a spus că vânzarea participației la Bugatti demonstrează intenția de a concentra Porsche pe afacerile sale principale.

Porsche trece printr-o perioadă dificilă de ceva vreme. Afacerile din China au stagnat, politicile tarifare americane i-au provocat costuri semnificative, iar modelele electrice Porsche s-au dovedit a fi mai puțin populare decât se aștepta. Compania și-a schimbat strategia, concentrându-se din nou pe vehiculele echipate cu motoare pe combustie, la un cost de aproximativ 2,4 miliarde de euro.