Familiile care controlează Volkswagen cer restructurarea grupului după scăderea profitului

Principalii acţionari ai Volkswagen au cerut miercuri o restructurare a modelului de afaceri al companiei, după ce dificultăţile producătorului auto german au afectat profitul holdingului Porsche SE, controlat de familiile Porsche şi Piech, relatează Reuters.

Porsche SE, cel mai mare investitor al Volkswagen, a raportat o scădere de 21% a profitului ajustat după taxe în primul trimestru, până la 382 de milioane de euro.

Rezultatul net neajustat a trecut pe pierdere, la minus 923 de milioane de euro, după o depreciere contabilă de 1,3 miliarde de euro a participaţiei deţinute la Volkswagen.

Preşedintele consiliului de administraţie al Porsche SE, Hans Dieter Poetsch, a declarat că modelele de afaceri care au funcţionat timp îndelungat pentru Volkswagen şi Porsche AG ”trebuie realiniate”.

Volkswagen traversează o perioadă dificilă, marcată de concurenţa puternică din China, tarife comerciale, încetinirea pieţei auto şi tranziţia complicată către vehicule electrice.

Directorul general Oliver Blume a promis accelerarea reducerilor de costuri, pe lângă cele aproximativ 50.000 de concedieri deja anunţate. În atenţia conducerii se află şi fabricile germane cu grad redus de utilizare, deşi grupul a convenit anul trecut cu sindicatele să nu închidă uzine în acest deceniu.

În paralel, Porsche SE încearcă să îşi diversifice investiţiile către domenii precum inteligenţa artificială şi industria de apărare. Holdingul a anunţat că a obţinut în primul trimestru venituri de 60 de milioane de euro din vânzarea participaţiei la startupul de semiconductori Celestial AI.