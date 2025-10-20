Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9,7% în primele opt luni din 2025

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele opt luni din 2025, față de perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 9,7%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,8%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), remise luni AGERPRES.

Potrivit INS, în perioada menționată, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 9,7%, creștere înregistrată la lucrările de reparații capitale (+50,4%) și la lucrările de construcții noi (+7,0%). Lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2,7%.

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la construcțiile inginerești (+11,8%), clădirile rezidențiale (+10,1%)

și la clădirile nerezidențiale (+5,5%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 9,8%. Lucrările de reparații capitale și lucrările de construcții noi au crescut cu 48,7%, respectiv cu 7,8%. Lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 5,2%. Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la construcțiile inginerești (+13,0%), clădirile rezidențiale (+8,7%) și la clădirile nerezidențiale (+3,8%).

În august 2025, comparativ cu iulie 2025, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie brută, cu 24,7%, scădere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (-30,6%), lucrările de reparații capitale (-25,7%) și la lucrările de construcții noi (-22,6%). Pe obiecte de construcții, au avut loc scăderi la clădirile rezidențiale (-26,0%), construcțiile inginerești (-25,0%) și la clădirile nerezidențiale (-23,2%).

Volumul lucrărilor de construcții a scăzut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 26,2%, scădere evidențiată la lucrările de întreținere și reparații curente (-27,7%), lucrările de reparații capitale (-24,3%) și la lucrările de construcții noi (-18,3%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la clădirile rezidențiale (-21,8%), construcțiile inginerești (-20,8%) și la clădirile nerezidențiale (-19,3%).

De asemenea, în august 2025 comparativ cu august 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a scăzut, pe total, cu 2,1%. Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de întreținere și reparații curente (-13,5%) și la lucrările de construcții noi (-4,1%). Lucrările de reparații capitale au crescut cu 27,7%. Pe obiecte de construcții, construcțiile inginerești au scăzut cu 7,9%. Clădirile rezidențiale și clădirile nerezidențiale au crescut cu 12,6%, respectiv cu 2,7%.

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, pe total, cu 2,3%. Pe elemente de structură, scăderea este evidențiată lucrările de întreținere și reparații curente (-11,1%) și la lucrările de construcții noi (-1,9%). Lucrările de reparații capitale au crescut cu 30,4%. Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a scăzut la construcțiile inginerești (-4,4%). Clădirile rezidențiale și clădirile nerezidențiale au crescut cu 16,8%, respectiv cu 5,0%.