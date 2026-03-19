Webb (RetuRo): Sistemul SGR din România a devenit un etalon în sector la nivel național și internațional

România a construit această infrastructură de economie circulară – SGR – de la zero și a devenit un etalon atât la nivel național, cât și internațional, a declarat, miercuri, la evenimentul Resource Recovery Summit 2026, Gemma Webb, CEO al RetuRo.

‘În calitate de CEO al RetuRo de trei ani și jumătate, am avut privilegiul de a conduce cea mai mare inițiativă de economie circulară din România, de la concepție la implementare și până la sistemul stabil pe care îl avem astăzi. Sistemul de Garanție-Returnare din România generează, în prezent, un impact economic, de mediu și societal semnificativ la nivel național. În mai puțin de trei ani de funcționare, am colectat peste nouă miliarde de ambalaje și am vândut peste 650.000 de tone de materiale către reciclatori. În 2025, anul doi de activitate, am atins o rată de colectare de 83% și am vândut 95% din aceste materiale către reciclatori, pentru a fi reintroduse în circuit prin reciclare și reutilizare ulterioară. Economia noastră circulară nu înseamnă doar reciclare, ci se află la intersecția dintre mediu, economie, comerț și industrie. Prin asigurarea unei surse locale și stabile de PET, aluminiu și sticlă, am redus dependența de importuri și am consolidat industria românească. Deșeul a devenit resursă, iar această resursă am păstrat-o aici, în România, pentru a fi valorificată în continuare. Sistemul SGR din România a devenit un etalon în sector, atât la nivel național, cât și internațional (…) România a construit această infrastructură de economie circulară de la zero și cred cu tărie că modelul nostru poate inspira și alte țări din UE’, a subliniat Webb.

Aceasta a adăugat că, pentru implementarea unui astfel de proiect e nevoie de politici publice solide, dar și de predictibilitate.

‘Ambiția nu este suficientă. Ai nevoie de politici solide, de implementare consecventă și de un mediu reglementator predictibil, pentru că nu poți construi dacă regulile se schimbă permanent. Ceea ce avem în România este un cadru reglementar consistent, predictibil și sustenabil – și acesta este elementul-cheie, pentru că viziunea fără structură nu aduce scalabilitate. În ultimii trei ani, am lucrat ‘mână în mână’ cu autoritățile, cu deschidere și transparență totală – și acest lucru a fost extrem de important pentru succesul sistemului. De aici vine a doua lecție: colaborarea. SGR nu înseamnă doar infrastructură de date și rețea logistică, deși acestea sunt, desigur, esențiale. Înainte de toate, este vorba despre încredere între Guvern, industrie și consumatori’, a punctat șefa RetuRo.

În opinia Gemmei Webb, din punct de vedere social, SGR a generat o schimbare culturală semnificativă în privința comportamentului responsabil față de reciclare și mediu în România.

‘Am observat că fiecare succes pe care l-am comunicat a fost văzut de cetățeni. Românii au observat pe străzi că nu mai sunt sticle aruncate, că nu mai sunt ambalaje pe câmpuri și la marginea drumurilor. Sistemul nu a fost gândit doar pentru oameni, ci a fost construit împreună cu ei. Ascultându-i pe cetățeni și colaborând strâns cu toți partenerii, am câștigat încredere. Iar încrederea este ceea ce face ca un sistem să reziste în timp. Furnizorii noștri au fost extraordinari, neobosiți. Și aici vine a treia lecție: trebuie să fii dispus să te adaptezi. Pentru că vă puteți imagina câtă complexitate implică construirea unui astfel de sistem în timp-record. Am testat, am rafinat și am ajustat constant sistemul, uneori chiar în timp real. Provocările au devenit oportunități tocmai pentru că nu am tratat niciodată sistemul ca fiind ‘terminat’ (…) România oferă o perspectivă valoroasă despre ce înseamnă cu adevărat să construiești de la zero o infrastructură de economie circulară’, a afirmat Webb.

Guvernul României, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), organizează miercuri evenimentul Resource Recovery Summit 2026, în colaborare cu Asociația Green Revolution și cu sprijinul Envipco și RetuRo.