Zelenski spune că i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu Vladimir Putin cu ocazia summitului G7 din Franţa din această săptămână pentru negocieri menite să pună capăt războiului, dar liderul rus nu pare să fie pregătit să discute, relatează Reuters.

Zelenski, vorbind la mănăstirea istorică din Kiev Lavra Pecerska, care a fost avariată într-un atac nocturn al Rusiei, a spus că Statele Unite au fost de acord să-l invite pe Putin la reuniune, care începe luni seara, la Evian-les-Bains, în Franţa.

„Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul G7, deoarece Trump este acolo şi Macron este acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toţii”, a declarat Zelenski reporterilor, vorbind în engleză.

„Europa şi Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că… nu este pregătită să discute”, a spus el.

Un oficial ucrainean a declarat că Zelenski le-a comunicat americanilor şi preşedintelui francez Emmanuel Macron propunerea de discuţii în cadrul G7. Ucraina a transmis invitaţia direct şi omologilor ruşi, dar nu a primit un răspuns clar, a spus oficialul.

Biroul lui Macron nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin în această lună, Zelenski s-a oferit să se întâlnească pentru discuţii faţă în faţă şi a sugerat că războiul creşte presiunea asupra economiei Rusiei. Ca răspuns, Putin a declarat public că nu vede niciun motiv pentru o întâlnire şi că atacurile cu drone de lungă distanţă ale Ucrainei nu reprezintă o ameninţare economică.

Cel puţin 11 persoane au fost ucise în atacul rus din timpul nopţii de luni asupra Kievului şi a oraşului Harkov din nord-est.

Zelenski l-a acuzat pe liderul rus că s-a comportat „cinic” prin lansarea acestui atac amplu la doar câteva ore după ce vorbise la telefon cu preşedintele SUA, Donald Trump.

Zelenski a mai declarat că prioritatea sa la reuniunea G7 va fi asigurarea mai multor sisteme de apărare aeriană pentru a se apăra împotriva atacurilor ruseşti. „Vom avea întâlniri cu europenii şi, de asemenea, cu preşedintele Trump; vom discuta cu el despre cum să-l determinăm pe Putin să oprească acest război”, a spus liderul ucrainean.