100 de mituri ale culturii generale, un volum semnat de Éric Cobast, publicat de Editura Carthemia

După „100 de locuri ale culturii generale” și „100 de cuvinte ale culturii generale”, profesorul francez Éric Cobast încheie Seria 100 cu un volum fascinant dedicat miturilor care au construit gândirea și imaginația umană.

De la Afrodita la Frankenstein, de la Prometeu la Peter Pan, de la Turnul Babel la Graalul Sfânt, miturile ne definesc mai mult decât credem. În paginile acestei cărți, Cobast adună marile povești ale omenirii, narațiuni care au modelat valori, frici, aspirații și morală și le reinterpretează cu inteligență și claritate.

Fiecare mit devine o oglindă a epocii sale și, totodată, o fereastră către sufletul colectiv al umanității. De la legendele antice până la miturile moderne, autorul arată cum aceste povești continuă să trăiască în cultura noastră contemporană, ascunse în literatură, artă, filme sau chiar în discursul public.

„100 de mituri ale culturii generale” este un atlas al imaginarului universal, o carte care vorbește despre nevoia omului de sens, de poveste și de transcendență. Cu eleganța stilului său distinct, Éric Cobast oferă cititorului o perspectivă culturală profundă, dar accesibilă, asupra felului în care miturile dau formă lumii și spiritului nostru.

Prin acest volum, Seria 100 se încheie ca o veritabilă trilogie a culturii generale, un proiect care unește geografia ideilor, puterea limbajului și forța miturilor într-o reflecție coerentă despre civilizație.

Volumul „100 de mituri ale culturii generale” este disponibil de miercuri, 29 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 39,99 lei.