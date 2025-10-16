80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic

Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, iar 81% dintre oamenii de afaceri apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025.

Pe fondul inflației, al creșterii costurilor și al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură.

Rezultatele sondajului, la care au participat companii mici, mijlocii și mari, cu capital românesc și străin, indică o percepție predominant negativă: 59% dintre respondenți consideră climatul general de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, 40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar și oportunități, în timp ce doar 1% îl consideră favorabil.

Așteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 71% anticipează o deteriorare, 24% se așteaptă la o relativă stabilitate, iar 5% prevăd o îmbunătățire.

Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală pentru mediul de afaceri, 70% dintre respondenți considerând nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact asupra competitivității, în timp ce 25% îl consideră acceptabil, dar cu potențial de optimizare. De asemenea, 74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură, în timp ce 25% indică o susținere moderată, recunoscând aspecte pozitive, dar insuficiente.

În opinia participanților la sondaj, principalul impact negativ al recentelor măsuri fiscale este creșterea costurilor operaționale, pentru 52% dintre respondenți, urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).

În ceea ce privește provocările companiilor în prezent, inflația și creșterea costurilor operaționale rămân principalele dificultăți pentru 26% dintre cei chestionați, urmate de scăderea cererii (24%), birocrația și instabilitatea legislativă (20%).

Nivelul impozitării este menționat de 20% dintre respondenți ca provocare majoră, în timp ce lipsa forței de muncă calificate este citată de 8%.

În ceea ce privește planurile de investiții, datele relevă prudență pentru următorul an. Astfel, 40% amână investițiile planificate, 35% planifică doar investiții moderate, de menținere, 16% nu au planuri de investiții pentru următoarele 12 luni, în timp ce 9% intenționează să facă investiții majore.

De asemenea, evoluția indicatorilor fiscal-bugetari generează preocupare în rândul companiilor, cu 82% dintre respondenți considerând deficitul bugetar și datoria publică preocupări majore și un risc pentru stabilitatea economică.

Principalele surse de incertitudine identificate de mediul de afaceri sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).

Rezultatele sondajului sugerează că stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, alături de măsuri de control al inflației, ar putea contribui semnificativ la restabilirea încrederii în mersul economiei și la reluarea investițiilor, mai indică sondajul realizat online în luna septembrie 2025, pe un eșantion de 546 de respondenți, din mediul privat.

Eșantionul a fost format din: 37% microîntreprinderi (1-9 angajați), 39% IMM-uri (10-249 angajați), 24% companii mari (peste 250 angajați).

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).