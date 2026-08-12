ANSVSA: O trasabilitate riguroasă a animalelor poate contribui la redeschiderea piețelor internaționale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) analizează introducerea unor tehnologii avansate pentru identificarea animalelor și supravegherea mișcării efectivelor, în vederea asigurării unei trasabilități mai riguroase, reducerii riscurilor de fraudă și redeschiderii piețelor internaționale, a anunțat, miercuri, instituția, pe pagina de Facebook.

‘Garantarea unei trasabilități riguroase a animalelor este o cale prin care putem redeschide piețele internaționale și recâștiga încrederea Comisiei Europene. Lucrăm îndeaproape cu specialiștii din piață pentru a adopta tehnologii avansate, capabile să elimine riscurile și să consolideze statutul României de partener comercial de încredere’, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Astfel, conducerea instituției s-a întâlnit miercuri cu reprezentanții companiilor care furnizează mijloace de identificare pentru animale. Subiectul discuției a avut în vedere tehnologiile care pot face înregistrarea animalelor și supravegherea mișcării lor mai sigure și mai greu de fraudat, așa cum cere Comisia Europeană, notează autoritatea.

La începutul săptămânii viitoare, furnizorii vor transmite propunerile tehnice de modernizare, care vor fi analizate de o comisie de experți din cadrul ANSVSA, urmând să fie aleasă soluția care securizează cel mai bine mișcările de efective. Măsura va fi inclusă în planul de acțiune pe care România îl va transmite Comisiei Europene.

‘Transporturile ilegale de oi, semnalate recent, rămân o cauză majoră care pune în pericol eforturile serviciilor veterinare și activitatea fermierilor care respectă regulile. Un sistem de identificare care nu poate fi ocolit îi protejează tocmai pe aceștia din urmă’, se mai arată în document.