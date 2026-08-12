Fondul suveran de investiții al Norvegiei a anunțat un profit record de 184,3 miliarde dolari, în primul semestru

Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume în condițiile în care deține active de 2.300 miliarde de dolari, a raportat miercuri un profit record, de 1.750 miliarde de coroane norvegiene (184,30 miliarde de dolari), în primul semestru din 2026, pe fondul avansului acțiunilor companiilor tehnologice, transmite Reuters.

‘Rezultatele sunt determinate de randamente bune pe piața bursieră, în special a acțiunilor companiilor tehnologice din Asia’, a afirmat directorul general Nicolai Tangen.

Rezultatele din primul semestru din 2026 depășesc precedentul record de 1.500 miliarde de coroane norvegiene înregistrat în primele șase luni din 2023, și corespund, aproximativ, nivelului produsului intern brut nominal anual al unei țări ca Uzbekistanul, care are aproximativ 39 milioane de locuitori, arată o comparație realizată de Reuters.

Totuși, conducerea Fondului a avertizat în mod repetat că viitoarele războaie și scăderea activității economice ar putea șterge mare parte din valoarea deținerilor sale.

Tangen a afirmat miercuri că primele zece 10 companii din portofoliu reprezintă acum 20% din valoarea Fondului, cea mai mare parte a acestor firme fiind în industria tehnologică, sporind riscul de concentrare asociat strategiei sale de investiții bazate pe indici.

‘Sunt cipuri, cipuri, cipuri … înainte nu am văzut niciodată o astfel de concentrare’, a indicat Tangen.

Marți, Fondul suveran de investiții al Norvegiei a anunțat că are o participație de 0,5% în SpaceX, evaluată la 1,22 miliarde de dolari, în 30 iunie. Participația Fondului în SpaceX este modestă comparativ cu alte dețineri în companii tehnologice.

Conform unei actualizări publicate marți, Fondul deține o participație de 1,28% în Nvidia (evaluată la 62 miliarde de dolari), de 1,24% în Apple (evaluată la 52 miliarde de dolari), de 1,17% în Alphabet (evaluată la 50 miliarde de dolari), de 1,27% în Microsoft (evaluată la 35 miliarde de dolari) și de 1,7% în Taiwan Semiconductor Manufacturing (evaluată la 34 miliarde de dolari).

Înființat în 1996, Fondul suveran de investiții al Norvegiei deține aproximativ 1,5% din totalul acțiunilor listate la nivel global, în aproximativ 7.200 de companii, ceea ce îl face cel mai mare investitor suveran din lume.

Alimentat de veniturile din petrol și gaze ale statului norvegian, pe care le investește în diferite categorii de active la nivel mondial, valoarea fondului a atins suma colosală de 21.268 miliarde de coroane (1.858 miliarde de euro) la finele anului trecut.

Pe plan global, Fondul investește și în în acțiuni, active imobiliare și proiecte de energie regenerabilă.