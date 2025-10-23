Acțiunile de lux prind avânt pe bursele europene. Perspectivele pe termen lung rămân mixte

Prin publicarea rezultatelor sale financiare pe trimestrul al treilea, LVMH, compania-mamă a brandurilor de lux precum Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co. și Fendi, a generat optimism pentru întregul sector. Creșterea organică de 1% a veniturilor, la 58,1 miliarde de Euro poate părea marginală, dar a oferit întocmai carburantul necesar pentru investitorii care se așteptau la scăderea cifrei de afaceri, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Totuși, nu toate segmentele au înregistrat o performanță peste așteptări, dar componenta de retail prin canale selective a avansat cu 7%. China a propulsat creșterea din întreaga regiune asiatică, mai puțin Japonia. E o veste bună, care schimbă tendința după două trimestre de scădere anuală de 6 și 11% a veniturilor.

Segmentul de lux înregistrează declin

Acțiunile companiilor din domeniul luxului erau în suferință de mai multe trimestre, unul dintre motive fiind tocmai declinul pieței din China. Acum, veștile din principala piață a brandului au contribuit la relansarea entuziasmului. Titlurile LVMH (simbol MC pe bursa pariziană) au avansat cu 12,2%, cel mai bun rezultat de după ianuarie 2024.

Înainte de raportări, anul adusese un minus de 16,1% al cotațiilor. Veniturile din vânzări au fost impulsionate de organizarea de evenimente și de un număr mai ridicat de vizitatori, inclusiv ca urmare a interesului pentru The Louis. Designul în formă de vas de croazieră al magazinului din Shanghai deschis în iunie a captat atenția publicului, care s-a transformat ulterior în vânzări, punctează Claudiu Cazacu.

Cu toate acestea, este mult de recuperat, volumele de bunuri vândute marcând o scădere de 20% între 2022 și 2024. Stabilizarea este un prim pas, și veștile macro recente din China sunt mixte: deși economia a avansat cu 4,8%, peste așteptări, motorul a fost exportul, nu cererea internă. Vânzările au crescut cu 3% anualizat, încetinind de la 3,4% în august, și venitul net disponibil a crescut cu 4,5% în mediul urban, sub ritmul de 6% din rural. Dificultățile din sectorul imobiliar persistă și ele, limitând sentimentul consumatorilor.

L’Oreal are perspective optimiste

Astfel, e nevoie de date suplimentare pentru a confirma un trend de redresare. Potrivit CEO-ului L’Oreal, care a obținut, de asemenea, un avans al vânzărilor în China, un singur trimestru nu înseamnă un trend, semnalând prudență în estimări. Totuși, compania sa a cumpărat cu 4 miliarde de Euro o divizie de parfumuri și licențe de utilizare a unor branduri, inclusiv Gucci, pentru produse cosmetice, de la Kering. Acesta este un semnal de încredere în perspectiva sectorului de lux pe termen lung.

Kering, al cărui nou CEO este fostul șef de la Renault, Luca di Meo, are misiunea de a reduce datoriile și de a se concentra pe brandurile principale, în primul rând Gucci, care a adus aproape jumătate din veniturile companiei anul trecut. Titlurile Kering au crescut cu 35,1% anul acesta, piața oferind încredere planurilor noului CEO, menționează consultantul de strategie al XTB România.

Hermes este în scădere

Titlurile Hermes, pe de altă parte, au un minus de 6,2% anul acesta. Faimosul producător de genți și accesorii a cunoscut un avans de peste 7% în aceeași sesiune în care rezultatele LVMH au surprins pozitiv. Acțiunile pierdeau 12% de la începutul anului până miercurea trecută, cu o recuperare insuficientă pentru a trece în teritoriu pozitiv față de începutul anului.

În deschiderea de miercuri, acțiunile erau în scădere cu peste 4%, după rezultate care au dezamăgit. Firma nu a crescut decât cu 5% prețurile în SUA pentru a transmite taxele vamale majorate, și directorul său financiar a vorbit de o ”foarte mică îmbunătățire” în China în trimestrul al treilea. În termeni relativi, față de LVMH, comentariile și cifrele au părut să nu inspire prea mult entuziasm, sentiment reflectat direct în cotații.

Cu o pondere importantă a sectorului în capitalizarea totală, bursa franceză a fost susținută de veștile bune din domeniul produselor de lux. Cu toate acestea, apăsată de incertitudini politice, datorie în creștere și un drum neclar spre reducerea deficitului, indicele bursier a rămas în urma celui german anul acesta.

Provocările rămân majore în sectorul bunurilor de lux

Speranțele de recuperare, fie și parțială, a decalajelor s-au legat de raportările unor giganți precum LVMH. Rezultatele sale au energizat acțiunile din domeniul luxului și le-au transformat în cele mai performante titluri ale pieței franceze în ultima săptămână, dar dezamăgirea raportului Hermes și preocupări de ordin macro au condus la corecții miercuri.

Trimestrul al patrulea vine cu provocări pentru LVMH inclusiv din partea efectelor variației cursului de schimb și a unui mediu macro mai dificil la nivel global. Pentru ceilalți jucători, de asemenea, continuarea investițiilor, reducerea datoriilor și modalități inovative de a capta atenția clienților sunt esențiale pentru a păstra tendințele favorabile ale acțiunilor, într-un final de an cu riscuri variate. Corecțiile recente ale aurului și altor metale prețioase oferă un puternic indiciu al vitezei cu care percepțiile se pot schimba în piețe, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.