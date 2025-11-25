Acţiunile Novo Nordisk au scăzut luni cu până la 10%, la minumul ultimilor 4 ani, după eşecul unui studiu pentru Alzheimer

Acţiunile Novo Nordisk au scăzut luni cu până la 10%, la cel mai redus nivel din ultimii patru ani, după ce compania farmaceutică daneză a anunţat că un studiu foarte aşteptat pentru tratarea bolii Alzheimer nu şi-a atins obiectivul principal, transmite CNBC.

Studiul a testat dacă semaglutida, ingredientul activ din medicamentele vedetă ale companiei, Ozempic şi Wegovy, poate încetini progresia bolii Alzheimer. Deşi tratamentul a dus la îmbunătăţirea unor biomarkeri asociaţi bolii în două studii separate, acest lucru nu s-a tradus într-o încetinire a evoluţiei bolii, a precizat compania. Ţinta fusese o reducere cu cel puţin 20% a declinului cognitiv.

Acţiunile Novo au coborât cu 10%, până la 274 coroane daneze, cel mai scăzut nivel din 2021, recuperând ulterior parte din pierderi şi închizând cu 5,8% în minus.

Analiştii consideraseră anterior că studiul avea şanse reduse de succes, iar compania însăşi îl descrisese drept ”un bilet la loterie”.

Martin Holst Lange, director ştiinţific al Novo, a declarat că, în faţa nevoilor medicale uriaşe şi a câtorva indicii preliminare, compania a simţit responsabilitatea de a testa potenţialul semaglutidei, în ciuda şanselor mici.

Rezultatele reprezintă un nou obstacol pentru investitori, care sperau la o revenire a acţiunilor companiei. Chiar şi înaintea anunţului de luni, titlurile Novo se înjumătăţiseră în 2025, pe fondul recalibrării repetate a estimărilor financiare şi al competiţiei tot mai dure, în special în SUA.

Alzheimer, cea mai comună formă de demenţă, rămâne dificil de tratat, în ciuda progreselor recente. Tratamentul Eli Lilly, Kisunla, şi cel alLeqembi, al Biogen/Eisai, pot încetini progresia bolii cu până la o treime, dar sunt asociate cu riscuri semnificative de efecte adverse. În timp ce acţiunile Eli Lilly au închis cu 0,8% în plus la Londra, titlurile Biogen au avansat cu 2,6%.

Studiul cu Rybelsus, varianta orală a semaglutidei, s-a bazat pe indicii din lumea reală privind o posibilă legătură între tratamentul cu GLP-1 şi reducerea riscului de Alzheimer.

Semaglutida funcţionează similar medicamentelor rivale Mounjaro şi Zepbound ale Lilly, mimând hormonul GLP-1 care reglează glicemia şi induce saţietatea. Mecanismul potenţial în Alzheimer nu este încă clar, însă teoria dominantă este că GLP-1 ar putea reduce neuroinflamaţia.

Rezultatele preliminare vor fi prezentate pe 3 decembrie la conferinţa Clinical Trials on Alzheimer’s Disease, iar datele complete în 2026, la conferinţa Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases.

În timp ce acţiunile Novo au scăzut abrupt în ultimele 18 luni, rivala Eli Lilly a devenit săptămâna trecută prima companie farmaceutică din lume cu o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari.

Deşi Ozempic a ajuns pe piaţă cu patru ani înaintea Mounjaro, Lilly a reuşit să câştige rapid o cotă de piaţă mai mare în SUA.

În 2025, Novo şi-a redus estimările de mai multe ori, invocând competiţia venită din partea companiilor care vând versiuni generice ale semaglutidei la preţuri reduse. Compania a trecut recent printr-o restructurare majoră, înlocuind preşedintele şi jumătate din board, pe fondul dezacordurilor privind ritmul şi amploarea schimbărilor necesare.

Noul CEO, Mike Doustdar, fost responsabil de operaţiunile globale în afara SUA, a mutat rapid direcţia companiei către activităţile de bază – obezitate şi diabet – şi a anunţat reducerea cu peste 10% a forţei de muncă la nivel mondial.