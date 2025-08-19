Acţiunile Novo Nordisk au urcat luni cu peste 7%, după ce Wegovy a primit aprobare în SUA pentru tratarea bolii hepatice MASH

Acţiunile companiei daneze Novo Nordisk au crescut luni cu peste 7% după ce medicamentul său vedetă pentru obezitate, Wegovy, a primit aprobare accelerată din partea Agenţiei pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) pentru tratamentul steatohepatitei asociate disfuncţiei metabolice (MASH) la adulţi cu fibroză hepatică moderată sau avansată, transmite CNBC.

Terapia trebuie administrată alături de o dietă hipocalorică şi activitate fizică sporită.

Wegovy devine astfel primul medicament din clasa GLP-1 autorizat pentru MASH, o boală hepatică progresivă care afectează circa 5% dintre adulţii americani, potrivit American Liver Foundation.

Până acum, singurul tratament aprobat de FDA pentru această afecţiune era Rezdiffra, dezvoltat de Madrigal Pharmaceuticals şi autorizat în 2024.

Aprobarea extinde utilizările medicamentului dincolo de obezitate şi diabet, consolidând poziţia Novo Nordisk pe piaţa tratamentelor pentru boli metabolice.

Datele din prima fază a studiului clinic ESSENCE au arătat că aproape două treimi dintre pacienţii trataţi cu Wegovy (62,9%) au înregistrat rezoluţia steatohepatitei fără agravarea fibrozei, comparativ cu 34,3% în cazul placebo. De asemenea, 36,8% dintre pacienţi au avut îmbunătăţirea fibrozei hepatice fără agravarea inflamaţiei, faţă de 22,4% în grupul placebo.

Compania a anunţat că Wegovy va fi disponibil imediat în SUA pentru tratamentul MASH, în timp ce a doua fază a studiului clinic este programată să se finalizeze în 2029.

În paralel, Novo Nordisk a confirmat reducerea preţului Ozempic, pentru pacienţii care plătesc numerar, la 499 de dolari pe lună, mai puţin de jumătate din preţul de listă din SUA.