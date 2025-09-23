Activitatea economică în zona euro a înregistrat în septembrie cea mai puternică creștere din ultimele 16 luni, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, publicat marți, transmite Reuters.

Indicatorul Purchasing Managers (PMI) privind activitatea economică în zona euro, calculat de S&P Global, a urcat în septembrie la 51,2 puncte (de la 51 puncte luna precedentă), peste pragul de 50 de puncte, care separă o creștere de o contracție a economiei.

În septembrie s-a înregistrat a noua lună de creștere consecutivă și depășește previziunile analiștilor intervievați de Reuters, care se așteptau la un nivel de 51,1 puncte.

Indicatorul PMI, urmărit cu atenție de piețe, prezintă în mod satisfăcător tendințele și punctele de cotitură din economie.

Acest indicator, calculat pe baza unui sondaj derulat în rândul întreprinderilor, a urcat în august până la 51,1 puncte, de la un nivel de 50,9 puncte în luna iulie. Este a treia lună de creștere și totodată cea mai ridicată valoare a acestui indicator după luna mai 2024.

Pragul de 50 de puncte al acestui indicator separă o creștere a activității economice, de o contracție a economiei.

‘Zona euro este pe o traiectorie ascendentă, deși mai are mult de parcurs până la un impuls real’, subliniază Cyrus de la Rubia, economist șef la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

Indicatorul PMI privind serviciile, un sector dominant în economia zonei euro, a urcat în septembrie la 51,4 puncte, de la 50,5 puncte luna precedentă, cel mai ridicat nivel din ultimele nouă luni și peste previziunile care indicau un nivel de 50,5 puncte.

Dar indicele privind producția a scăzut la 49,5 în septembrie, de la 50,7 puncte în august.

Studiul arată evoluții divergente în rândul primelor două economii ale zonei euro. Germania a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere a activității economice din mai 2023. în timp ce Franța a raportat a 13-a lună de declin consecutiv.

Per ansamblu, rata angajării în zona euro a stagnat în septembrie, după șase luni de creștere a numărului locurilor de muncă create. În industrie au continuat concedierile, în timp ce creșterea în sectorul serviciilor a fost cea mai redusă din ultimele șapte luni.

Creșterea activității economice în zona euro vine după ce Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna aceasta, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană ‘este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu’ și ‘a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul BCE.