Aderarea României la OCDE, pas esențial pentru consolidarea poziției sale pe scena economică globală

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică nu este doar o recunoaștere a progreselor economice ale țării, ci și o oportunitate semnificativă pentru creștere economică sustenabilă, un pas esențial pentru consolidarea poziției sale pe scena economică globală, conform unei analize realizate de Bucharest Center For Economy&Society (CES).

‘România se află într-un moment favorabil al parcursului său internațional, fiind în proces de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un pas comparabil în importanță cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007. Accesul în OCDE, supranumit ‘clubul select al bunelor practici în domeniul guvernanței economice’, nu reprezintă doar un obiectiv simbolic, ci are implicații directe și profunde pentru mediul de afaceri românesc și pentru economia națională în ansamblu. Prin urmare, aderarea la această organizație nu este doar o recunoaștere a progreselor economice ale României, ci și o oportunitate semnificativă pentru creștere economică sustenabilă, din care rezultă automat și un impact pozitiv asupra mediului de afaceri’, se menționează într-un comunicat al CES Bucharest, transmis, marți, AGERPRES.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, prin cele 38 de state membre (printre care și Statele Unite ale Americii, Japonia sau Australia) și partenerii săi principali, reprezintă aproximativ 70% din producția și comerțul mondial, dar și 90% din nivelul mondial al investițiilor străine directe. În prezent, țările membre ale OCDE generează aproximativ 60% din produsul intern brut global.

Astfel, semnalează analiza, aderarea României la OCDE reprezintă un pas esențial pentru consolidarea poziției sale pe scena economică globală. Beneficiile potențiale sunt multiple, de la atragerea de investiții străine directe și până la creșterea competitivității economiei naționale prin promovarea inovației și a sustenabilității.

De asemenea, subliniază sursa citată, aderarea la OCDE va consolida totodată traiectoria pro-occidentală a României, având în vedere că este deja membru NATO și UE, într-un context geopolitic și de securitate incert, marcat de război la graniță și fragmentare comercială globală.

‘Această ancoră strategică transmite un mesaj de stabilitate și predictibilitate, întărind încrederea investitorilor și a partenerilor economici’, precizează sursa citată.

Analiza mai arată că OCDE promovează principii precum democrația, economia de piață deschisă și transparentă, supremația legii și respectarea drepturilor omului – valori esențiale pentru crearea unui cadru de afaceri stabil și predictibil, iar prin alinierea la standardele și recomandările OCDE, România va beneficia de un acces mai larg la piețele internaționale, ceea ce va stimula comerțul și va atrage investiții străine directe.

Mai mult, organizația încurajează inovația și dezvoltarea durabilă, aspecte esențiale pentru competitivitatea pe termen lung a economiei românești. Totodată, politicile OCDE vizează reducerea inegalităților economice și sociale, ceea ce va contribui la o creștere economică mai echitabilă. Aderarea la OCDE implică implementarea unor politici publice mai eficiente în domenii cheie precum educația, sănătatea, și piața muncii, ceea ce va contribui la creșterea calității vieții și la dezvoltarea capitalului uman.

‘OCDE subliniază priorități structurale pentru România: îmbunătățirea competențelor și mobilității forței de muncă, combaterea sărăciei și sprijinirea IMM-urilor prin acces la finanțare și ecosisteme antreprenoriale bazate pe reguli’, arată analiza CES Bucharest, care adaugă faptul că OCDE promovează tranziția verde și securitatea energetică, considerând decarbonizarea un vector de competitivitate, iar politicile de reducere a dependenței de combustibili fosili și investițiile ‘verzi’ atrag capital de calitate și stimulează inovarea industrială.

Procesul de aderare a României la OCDE a început la 25 ianuarie 2022, iar la 10 iunie a același an a fost stabilită Foaia de Parcurs (Accession Roadmap) care stabilește etapele și condițiile de evaluare în cele 26 de comitete și grupuri de lucru. În 2024, România a primit mai multe avize formale din partea comitetelor OCDE, inclusiv în domenii precum bugetul, politica de dezvoltare regională și construcțiile navale.

Conform unui raport OCDE din martie 2024, România se confruntă în continuare cu provocări economice semnificative. Pe termen scurt, OCDE prognozează o creștere economică la 1,5% în 2025, urmată de o recuperare până la 2,4% în 2026. În contextul geopolitic actual, incertitudinile rămân ridicate, însă prioritățile trebuie să includă reducerea inflației și gestionarea eficientă a datoriei publice.

În prezent, România este evaluată în cadrul a 26 de comitete tehnice sectoriale ale OCDE, care analizează legislația, politicile și practicile țării în raport cu standardele și instrumentele legale ale organizației. Astfel, termenul estimat pentru finalizarea procesului de aderare este 2026, explică CES Bucharest.