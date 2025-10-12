Administraţia Trump a încheiat un acord cu AstraZeneca pentru reducerea preţului anumitor medicamente

După producătorul Pfizer la sfârşitul lunii septembrie, concurentul său AstraZeneca va reduce la rândul său preţul unor medicamente vândute în Statele Unite, a anunţat, vineri, preşedintele american Donald Trump.

„AstraZeneca, cea mai importantă companie farmaceutică din Regatul Unit, s-a angajat să acorde americanilor reduceri semnificative la gama sa vastă de medicamente”, a declarat preşedintele american în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a precizat că grupul farmaceutic suedezo-britanic va oferi de acum înainte medicamentele sale în Statele Unite „la cel mai mic preţ la care le vinde în întreaga lume” şi va pune în vânzare viitoarele sale tratamente „cu reduceri semnificative”.

Preţurile medicamentelor din Statele Unite sunt printre cele mai ridicate din lume şi le depăşesc pe cele practicate în ţările vecine şi în Europa. Potrivit unui studiu realizat de Rand Corporation, americanii plătesc în medie de 2,5 ori mai mult pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă decât francezii, de exemplu, o diferenţă pe care Donald Trump s-a angajat să o reducă.

În paralel, AstraZeneca s-a angajat să investească „50 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii cinci ani, pentru cercetare şi dezvoltare, precum şi pentru relocalizarea echipamentelor de producţie”, a adăugat Donald Trump.

Într-un comunicat publicat cu o zi înainte, grupul anunţase deja că va investi 4,5 miliarde de dolari în fabrica sa din Virginia (est), ceea ce va duce la crearea a 3.600 de locuri de muncă, un efort care reprezintă „piatra de temelie a unei investiţii de 50 de miliarde de dolari” anunţată în luna iulie.

Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri cu o posibilă suprataxă vamală de 100% asupra tuturor medicamentelor brevetate importate, cu excepţia cazului în care laboratoarele construiesc unităţi de producţie în Statele Unite.

„Vă sunt deosebit de recunoscător pentru că ne acordaţi o scutire de taxe vamale pe trei ani pentru a reloca restul producţiei noastre. Majoritatea produselor noastre sunt fabricate aici, dar trebuie să transferăm o parte din ele în această ţară”, a declarat directorul general al AstraZeneca, Pascal Soriot, de asemenea prezent. O scutire de care a beneficiat şi laboratorul Pfizer la sfârşitul lunii septembrie.

În ultimele luni, republicanul a multiplicat măsurile pentru a încuraja laboratoarele farmaceutice să-şi repatrieze producţia pe teritoriul american şi să-şi reducă preţurile, lucru pe care nu a reuşit să-l facă în timpul primului său mandat.

„Majoritatea dintre ei vin să discute cu noi din cauza taxelor vamale. Trebuie să înţelegeţi că nu vor avea taxe vamale dacă produc în ţară”, a spus Trump.