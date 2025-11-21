Adobe cumpără Semrush pentru 1,9 miliarde de dolari; acţiunile platformei de marketing au urcat cu 70%

Adobe a anunţat miercuri că a încheiat un acord pentru a achiziţiona platforma de marketing pentru motoare de căutare Semrush, într-o tranzacţie în numerar de 1,9 miliarde de dolari, menită să consolideze instrumentele sale pentru marketeri în era inteligenţei artificiale, relatează Reuters.

Acţiunile Semrush au explodat cu peste 70% după anunţ, în timp ce titlurile Adobe au scăzut cu aproximativ 2%. Compania va plăti 12 dolari pe acţiune, iar tranzacţia ar urma să se finalizeze în prima jumătate a anului 2026.

Semrush, listată în 2021, oferă instrumente de optimizare pentru motoare de căutare şi are printre clienţii majori companii precum Amazon şi TikTok. Adobe a transmis că tehnologia Semrush este esenţială pentru creşterea vizibilităţii brandurilor, într-un moment în care marketingul este redefinit de AI.

”Vizibilitatea brandurilor este remodelată de inteligenţa artificială generativă, iar companiile care nu adoptă această oportunitate riscă să piardă relevanţă şi venituri”, a declarat Anil Chakravarthy, preşedintele diviziei de experienţă digitală a Adobe.

În timp ce Adobe şi-a extins constant portofoliul de instrumente AI, acţiunile sale au pierdut peste un sfert din valoare în 2025, în timp ce titlurile Semrush au stagnat. Companiile SaaS (software ca serviciu) au fost sub presiune pe fondul temerilor că inteligenţa artificială le-ar putea lua din cotă.

Adobe a mai încercat o achiziţie majoră în trecut, prin oferta de 20 de miliarde de dolari pentru Figma, abandonată în 2023 din cauza opoziţiei autorităţilor de reglementare.