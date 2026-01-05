ADR: Plățile prin Ghișeul.ro, sistate în relația cu primăriile care nu au definitivat configurarea noilor taxe și impozite

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) înrolate în platforma Ghișeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs, iar din acest motiv posibilitatea contribuabililor de a efectua plăți online este sistată în relația cu entitățile care nu au definitivat procesul de actualizare, informează Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.

‘La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghișeul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs. În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus. Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației’, menționează instituția.

Potrivit sursei citate, ghiseul.ro este aplicația națională care cuprinde peste 1.600 de instituții publice și permite efectuarea sigur, rapid și accesibil a peste 400 de tipuri de plăți.

Anul 2026 vine cu impozite locale mai mari, atât în cazul mașinilor cât și în cel al caselor.