Adrian Veștea depune, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor

Premierul desemnat, Adrian Veștea, urmează să depună joi, la Parlament, programul de guvernare și lista noului Cabinet.

Miercuri, într-o postare pe Facebook, Veștea afirma că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, precizând că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, pentru respectarea țintelor asumate privind deficitul, și că va fi prezentat un plan realist, aplicabil și sustenabil.

‘Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor’, anunța premierul desemnat.

În acel mesaj, Veștea se arăta încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni.

‘Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!’, adăuga el.