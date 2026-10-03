Energie

Uniunea Europeană respinge orice interdicție privind motorina

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Uniunea Europeană ‘respinge total’ amenințarea SUA că va interzice exporturile de motorină dacă Europa nu scoate mai mult din stocurile sale de combustibili, a declarat vineri Anna-Kaisa Itkonen, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters.

‘O interdicție nu ar fi benefică nimănui. Ar submina încrederea noastră în Statele Unite ca partener sigur’, a precizat Itkonen.

Următoarea reuniune a Grupului de coordonare în domeniul petrolului al UE este programată în 15 octombrie, dar ar putea avea loc mai devreme dacă va fi necesar, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Europa a fost de acord să elibereze o cantitate masivă din stocurile de motorină, în condițiile în care prețul combustibilului a crescut semnificativ.

”Europa tocmai a acceptat să elibereze stocuri mari de motorină. Procesul va începe imediat”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat vineri că blocul comunitar discută cu toți membrii Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), nu doar cu Statele Unite, când este momentul pentru a scoate motorină din rezervele de urgență.

‘Aceasta este una dintre oportunitățile pe care le avem, am folosit-o și înainte, și probabil o vom folosi din nou’, a afirmat Jorgensen, pentru Euronews.

Joi, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a anunțat că a discutat cu reprezentantul SUA pentru comerț, Jamieson Greer, despre deficitul de aprovizionare cu motorină și majorarea prețului, și a exprimat dorința Europei pentru o abordare coordonată în vederea reducerii prețurilor.

Sefcovic le-a spus jurnaliștilor, în marja reuniunii miniștrilor Comerțului din G20 (Milwaukee), că orice decizie de a restricționa exporturile de motorină ar fi neașteptată și ar avea efecte negative asupra performanței economice a Europei.

Reprezentantul SUA pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca țările europene să scoată motorină de la rezervele lor de urgență.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele țări europene ‘stau pe rezerve de motorină, și părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creștere bruscă a prețurilor în Europa. Prețul este mai ridicat în Europa’.

Un raport publicat joi de Reuters arată că Administrația Trump a cerut Germaniei și Franței să scoată motorină de la rezervele lor de urgență, pentru a contribui la calmarea prețurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicție privind exporturile americane de motorină.

Întrebat de acest raport, Greer a admis că a avut astfel de discuții cu omologul său francez în Milwaukee.

‘Am vorbit cu omologul meu francez. O conversație foarte bună. Nici el, nici eu, nu suntem miniștrii Energiei, dar suntem miniștri ai Comerțului, așa că l-am anunțat că aceasta este o idee pe care o avem în SUA. Ne-ar plăcea să avem un răspuns colaborativ la această problemă. Asta este ceea ce ne-am dori să se întâmple’, a afirmat Greer.

Informațiile vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile în SUA, înainte de alegerile din noiembrie.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri presei că Administrația SUA se așteaptă ca Europa să anunțe în curând noi livrări de motorină. ‘Am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu, deși lucrăm la reluarea acestora, și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, există numeroase întreruperi’, a spus Chris Wright.

Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că președintele francez Emmanuel Macron și Trump nu au discutat despre această problemă în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Totuși, oficialul a declarat că Macron va convoca o videoconferință a liderilor din țările G7 pentru a aborda problema creșterii prețurilor la combustibili și a disponibilității globale a produselor rafinate, inclusiv coordonarea eliberării unor rezerve, în colaborare cu Agenția Internațională pentru Energie.

Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilul din SUA după interzicerea importurilor din Rusia, ca urmare a invaziei din Ucraina, și după ce conflictul americano-israelian cu Iranul a perturbat livrările din Orientul Mijlociu.

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