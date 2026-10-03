Rata șomajului în SUA a urcat la 4,2% în septembrie

Economia americană a redus neașteptat numărul locurilor de muncă create în septembrie, în timp ce rata șomajului a urcat la 4,2%, reducând șansele unei noi majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed), transmit AP și Reuters.

Departamentul Muncii a informat vineri că luna trecută numărul locurilor de muncă create de către angajatorii americani a crescut cu 29.000, în timp ce datele pentru august au fost revizuite în scădere, indicând 133.000 slujbe înființate.

Economiștii se așteptau la 90.000 de noi locuri de muncă în septembrie, după creșterea de 162.000 raportată inițial în august. Aceștia au avertizat că efectele conflictului Iran, inclusiv prețurile ridicate la energiei și perturbările din lanțurile de aprovizionare, vor afecta piața muncii în 2026 și 2027.

Câștigurile medii au crescut în ritm anual cu doar 3% în septembrie, cel mai redus ritm de creștere începând din mai 2021.

Piața muncii, împreună cu inflația, este una dintre cele două priorități ale Fed, care monitorizează evoluția acestora pentru a-și stabili politica monetară.

Luna aceasta, Fed a majorat dobânda de referință cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 3,75% – 4%, pentru prima dată din 2023. Șansele unei noi majorări a dobânzii s-au diminuat, după ce marți președintele Fed din New York, John Williams, a declarat că nu există ‘nicio urgență’ pentru a lua măsuri suplimentare.