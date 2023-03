Afacerea cu burgeri care merge (ca) pe roate

Conceptul de “food truck” a început să prindă la români în urmă cu doar vreo șapte ani, dar s-a bucurat de o evoluție spectaculoasă. Când te gândești la un festival, te gândești la distracție, mâncare și băutură. Dacă ai spirit de antreprenor, te gândești însă și la posibilitatea de a face bani. Astfel, ideea de “business pe roți” devine o nișă numai bună de exploatat. Profitul poate fi chiar bun, dacă știi cum trebuie să începi și, mai ales, dacă reușești să-ți fidelizezi clienții.

Omul și burgerii

Secretul succesului unei “afaceri pe roți” îl știe Paul Vrabie, proprietarul The Burgers by Paul Vrabie. Deși a prins “microbul” devreme, acesta nu a început aventura în antreprenoriat ca proprietar de food truck, ci ca pasionat de gust. A descoperit burgerii “adevărați” într-o călătorie la o fabrică de bere din Irlanda și a vrut să încerce să facă și el, în propria bucătărie. “M-am întors fascinat de ce mâncasem, mi-a schimbat total percepția despre mâncare. Am testat în propria bucătărie sute de rețete, am combinat zeci de ingrediente până am găsit gusturile care mă definesc. Am avut, de asemenea, norocul să am prieteni sinceri, care au testat de multe ori combinații nu chiar fericite și nu m-au menajat nicio clipă. Cred că asta m-a ambiționat să caut rețeta burgerului perfect”, spune antreprenorul.

Paul Vrabie lucra într-o instituție financiară importantă, însă pasiunea pentru mâncare l-a făcut să se înscrie la un concurs de specialitate, pe care l-a și câștigat, doi ani la rând. “Coincidența face ca, la scurt timp după câștigarea primului concurs pentru amatori Burger Fest, un bun prieten să mă roage să-l ajut în rulotă în timpul unui festival de street food. Era prima mea experiență într-o bucătărie, dar m-a fascinat și m-a făcut să vreau mai mult. De fiecare dată când vedeam zâmbetul pe fața celui care primea mâncarea știam că asta îmi doresc să fac”, își amintește tânărul.

Eșecul, lecție pentru succes

Primul business a luat naștere, cum altfel, la un burger și o bere. Paul Vrabie a deschis, împreună cu doi prieteni, un restaurant în centrul Bucureștiului. “Am renunțat la job, am terminat școala de bucătari și am investit tot ce aveam într-un business de la care aveam așteptări enorme. Am vrut să schimbăm percepția oamenilor despre restaurante, despre mâncare, dar am eșuat – lipsa experienței a cântărit mai mult decât credeam și am fost nevoiți să vindem afacerea după un an de zile”, recunoaște antreprenorul.

Nefiind dispus să accepte că nu va reuși, nu a renunțat. A continuat să acumuleze experiență în bucătăria unui restaurant specializat în burgeri și, în paralel, a lucrat la propriul plan de afacere pe roți. A investit circa 20.000 de euro într-o rulotă, mobilier, echipamente și autorizații și pornit din nou la drum. “Eșecul restaurantului m-a făcut să-mi doresc și mai mult să am succes. Am zis însă că de data asta trebuie să facă pasul cel mare singur, așa că m-am ocupat personal de absolut tot, de la alegerea și montarea echipamentelor la autorizații și discuții cu furnizori. Și am început să servesc burgeri ‘premiați’ în parcarea unui centru comercial din Drumul Taberei”, explică antreprenorul.

Începutul a fost dificil deoarece a venit cu multe provocări. “A trebuit să înțeleg de ce e nevoie ca să funcționăm în totalitate legal și respectând normele de siguranță. Neavând o legislație clară, acest subiect ne dă în continuare de furcă”, își spune păsul Paul Vrabie.

Deși provocările au fost mari, recompensele sunt pe măsură. The Burgers a înregistrat o cifră de afaceri de 600.000 de lei în 2022, o creștere de peste 300% față de 2021, când cifra de afaceri a fost de 175.000 de lei. Dar nu doar banii sunt importanți, e convins antreprenorul, ci mai ales zâmbetele pe care reușește în continuare să le aducă pe fețele oamenilor.

Românii comandă în medie peste 6.000.000 de burgeri pe an, potrivit analizei realizate de platforma de livrări Glovo, iar peste 25.000 dintre aceștia sunt livrați de afacerea lui Paul Vrabie. “The Burgers nu mai e un business la început de drum, oamenii au aflat cine suntem, știu că nu facem rabat de la calitate și asta ajută enorm. Totodată, datorită încrederii pe care ne-au acordat-o oamenii putem spune că avem în plan achiziționarea unei noi rulote pentru a putea acoperi o suprafață mai mare a Capitalei și sperăm ca, până la începutul verii, să facem următorul pas în dezvoltarea afacerii”, își dezvăluie antreprenorul planurile ambițioase.

“Un food truck înseamnă multă muncă, atât fizică cât și psihică, multe nopți nedormite, lucru în condiții grele (fum, în picioare, zgomot, stres), planificare, creativitate și multe altele. Dacă nu ești cu adevărat pasionat, mai bine încerci alte business-uri care sunt mai puțin solicitante”, spune Paul Vrabie.