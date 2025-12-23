Agenție nouă Paralela45 în București. Turoperatorul deschide o agenție într-un centru comercial, ca proiect pilot, și lansează planul de extindere națională pentru următorii cinci ani

Paralela45 anunță deschiderea agenției Paralela45 ParkLake, în ParkLake Shopping Center din București, un proiect pilot în cadrul planului de extindere națională, care vizează deschiderea a încă 25 de agenții la nivel național în următorii cinci ani. Extinderea rețelei reprezintă una dintre direcțiile strategice de dezvoltare ale companiei, în urma fuziunii cu Rainbow Tours Polonia, în mai 2025. Strategia presupune, totodată, extinderea echipei de consultanți de travel cu 120%, în următorii trei ani, compania derulând un proces susținut de angajări la nivel național, în mai multe departamente.

În această etapă, Paralela45 testează mai multe tipuri de amplasare, inclusiv centre comerciale, urmând ca viitoarele deschideri să fie adaptate specificului fiecărei piețe locale.

După deschiderea primei agenții, în iunie 1990, Paralela45 și-a extins constant rețeaua, ajungând, în cei 35 de ani de activitate, la 38 de agenții proprii și francizate, toate cu amplasament stradal, prezente în 30 de orașe din România, și la o echipă de 141 de consultanți de travel.

Deschiderea agenției din ParkLake răspunde unui comportament de consum tot mai vizibil: turiștii își doresc experiențe integrate, iar mall-ul a devenit un punct natural de întâlnire pentru cumpărături, divertisment și servicii.

„Mall-ul este deja parte din drumul firesc al oamenilor. Vin pentru cumpărături sau timp liber și pot intra spontan și într-o agenție de turism, pentru a discuta cu un consultant despre o vacanță pe care o au în plan. Ne dorim să fim acolo unde sunt turiștii noștri, într-un spațiu accesibil, deschis și prietenos”, declară Ioana Burcea, Head of Business Innovation la Paralela45.

Agenția Paralela45 din ParkLake Shopping Center, deschisă din 20 decembrie, este un spațiu modern, cu un design contemporan, gândit pentru interacțiuni confortabile și eficiente. Agenția are o suprafață de 32 mp2 și este deservită de patru consultanți de turism, pregătiți să ofere recomandări personalizate și soluții complete de vacanță, de la sejururi și circuite, până la pachete personalizate sau pachete de turism intern.

Cu ocazia deschiderii, agenția oferă vouchere în valoare de 50 de euro/rezervare primilor 100 de vizitatori care își achiziționează o vacanță în noul sediu, vouchere ce pot fi folosite pentru orice tip de vacanță: sejur, circuit, pachet individual sau turism intern. Ei vor primi și câte un voucher de recomandare, pe care îl pot oferi unei persoane apropiate, și care este valabil pentru rezervări efectuate până la 1 octombrie 2026 exclusiv pentru pachete turistice de tip sejur sau circuit din sezonul de vară 2026. Voucherul poate fi utilizat doar în agenția Paralela45 din ParkLake Shopping Center sau la adresa de email: [email protected].

În acest moment, turiștii care trec pragul agenției Paralela45 din ParkLake au la dispoziție o gamă variată de destinații populare ori noi pentru piața românească, cu zbor charter de la București, și anume: Muntenegru, Heraklion/Creta, Rhodos, Algarve, Mallorca, Madeira, Costa Brava, Corfu, Creta, Zakynthos. Dar și circuite complexe organizate de Paralela45 în lunile februarie, martie și aprilie, cu prețuri de la 225 la 2.242 de euro/persoană, care au reduceri cuprinse între 35 și 130 de euro, în funcție de destinație. Ofertele speciale sunt pentru programe de tip circuit în Israel, Israel – Iordania, Maroc, Malta, Amsterdam, Roma, Sicilia, Puglia, Sorrento, Lisabona, Madrid, Barcelona, Bilbao, Costa del Sol, Praga, Polonia, Coasta de Azur, Valea Loarei, Paris, Dublin, Țările Baltice, Croația și Muntenegru, Grecia continentală sau Insula Corfu – pentru vacanța de Paște, Istanbul cu autocarul sau destinații îndepărtate precum Thailanda, Sri Lanka, Indonezia, Malaezia – Singapore, Hong Kong – Macao – Taiwan, China, Statele Unite, Peru Azerbaidjan – Georgia – Armenia, Uzbekistan.