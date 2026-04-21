Paralela45 conectează, în premieră, România cu America de Nord, America Centrală și Asia prin zboruri charter cu aeronave Dreamliner pentru vacanțe exotice în sezonul noiembrie-martie

Paralela 45 lansează cel mai ambițios produs din istoria sa, primul sezon complet de destinații exotice, cu zboruri charter operate cu Boeing 787 Dreamliner LOT Polish Airlines către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam, premiere absolute pentru portofoliul companiei și pentru piața din România. Sezonul de exotice cuprinde și zboruri spre Sri Lanka, Kenya și Egipt, operate cu aeronave ale companiei charter poloneze Enter Air. Aproape 80 de curse directe sunt prevăzute între noiembrie 2026 și martie 2027, cu oferte de vacanță pentru 17.000 de turiști. Lansarea este susținută de campania ”Exotice așa cum trebuie”, care pune accent pe confortul transportului și diversitatea experiențelor de călătorie.

Sezonul de exotice reprezintă o nouă direcție de dezvoltare pentru Paralela45, în urma fuziunii cu Rainbow Tours, unul dintre cei mai importanți touroperatori din Europa Centrală și de Est. Integrarea în acest grup consolidează poziția companiei pe piață și oferă acces la expertiză operațională extinsă, precum și la resurse și capacități aeriene suplimentare, într-un context în care stabilitatea și predictibilitatea programelor de călătorie devin tot mai importante.

Paralela45 setează un nou standard în piață prin utilizarea aeronavelor Dreamliner pentru curse charter

Asociate în principal zborurilor intercontinentale de linie, aeronavele Boeing 787 Dreamliner oferă un nivel superior de confort la bord, eficiență energetică și autonomie extinsă pe distanțe lungi, contribuind la o experiență de zbor mai silențioasă și mai odihnitoare. Au o capacitate de 252 de locuri distribuite în 18 locuri la Business Class, 21 la Premium Economy, 213 la Economy.

Folosirea lor pentru curse chartere spre Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam operate exclusiv de Paralela45 cu LOT Polish Airlines marchează o schimbare semnificativă în modul în care sunt realizate, în România, vacanțele către destinații îndepărtate.

Fondată în 1929, LOT Polish Airlines este compania națională a Poloniei și una dintre cele mai vechi și mai respectate companii aeriene din lume, membră Star Alliance, cu o flotă modernă de 86 de aeronave și o experiență de peste 90 de ani în operarea zborurilor lung-curier.

Enter Air este cea mai mare companie aeriană charter privată din Polonia, înființată în 2009, cu sediu la Varșovia. Operează zboruri de vacanță din Polonia și alte țări europene către destinații de vacanță din Europa, Africa și Asia, utilizând avioane Boeing 737-8 MAX, unele dintre cele mai eficiente aeronave cu fuselaj îngust construite pentru zboruri medium-curier.

“Suntem extrem de entuziasmați de această lansare. E un moment pe care ni l-am dorit mult și pentru care am muncit pe măsură. Creștem segmentul de vacanțe exotice alături de parteneri care împart aceeași viziune. Aeronavele Boeing 787 Dreamliner aduc un standard nou de confort pe cursele intercontinentale, colaborarea cu Enter Air ne oferă flexibilitatea operațională de care avem nevoie, iar fuziunea cu Rainbow Tours completează tot acest tablou, aducând resurse și expertiză care ne permit să construim programe exotice la o cu totul altă scară”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Șapte destinații exotice și multiple opțiuni de vacanță: sejururi, circuite și programe combinate

Pentru cele șapte destinații exotice, Paralela45 oferă o gamă variată de programe, de la sejururi și circuite de o săptămână până la circuite extinse de 10–14 nopți cu mini-sejur la plajă. În premieră, este introdus și conceptul 7+7, un circuit urmat de un sejur.

“Programul cuprinde o săptămână de explorare prin temple, orașe și culturi fascinante, urmată de o săptămână de sejur la plajă, în relaxare totală. Oferim două experiențe complet diferite, într-un singur pachet gândit cap-coadă, pentru că cei care vor să descopere lumea nu ar trebui să aleagă între aventură și odihnă”, precizează Ioana Burcea.

Primul charter al sezonului noiembrie 2026 – martie 2027 este către Republica Dominicană. Între 5 noiembrie și 31 decembrie, zborurile ajung la Puerto Plata, în nordul insulei, o alternativă la Punta Cana și La Romana, cu plaje aurii, ape turcoaz și farmec caraibian autentic. Destinația îmbină relaxarea cu explorarea, de la cascadele Damajagua și fortul San Felipe la Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă. Vacanța de șapte nopți costă de la 1.649 de euro/persoană.

Cel de Vietnam, între 6 noiembrie și 25 decembrie, răspunde cererii ridicate de circuite în regiune, cu punct de plecare Phu Quoc, perla insulară a țării. Destinația îmbină atracții emblematice precum Golful Ha Long, Delta Mekongului și Hoi An, extinzându-se și către Cambodgia și Laos. O vacanță de o săptămână costă de la 1.449 de euro/persoană.

Sri Lanka – Colombo, cu operare între 7 noiembrie 2026 și 20 martie 2027, a fost desemnată de Big 7 Travel drept cea mai frumoasă insulă din lume în 2025 și oferă o combinație spectaculoasă de temple budiste milenare, plantații de ceai, jungle tropicale și parcuri naționale cu elefanți și leoparzi. Circuitele includ triunghiul cultural, safari în Yala, drumeții în Ella și siturile antice Anuradhapura și Polonnaruwa. Vacanța de șapte nopți costă de la 1.298 de euro/persoană.

Charterul Paralela45 către Bangkok, Thailanda deschide, în perioada 1 ianuarie – 12 martie, accesul la cea mai bogată ofertă de circuite exotice din portofoliu: de la Thailanda autentică și fostele capitale regale Ayutthaya și Sukhothai la jungla cambodgiană, misterele Angkorului, fluviul Mekong și plajele secrete din sudul exotic. Circuitele de 7 și 14 nopți, în variante standard și premium, acoperă Thailanda, Cambodgia, Laos și Vietnam. Vacanța de o săptămână costă de la 1.499 de euro/persoană.

Cursele de Mexic ajung, în premieră pentru România, la Cancún, poarta către Caraibele mexicane, cu plaje turcoaz, vestigii maya și aztece, orașe coloniale vibrante și natură tropicală spectaculoasă. Charterul este programat în perioada 7 ianuarie – 11 martie, iar o vacanță costă de la 1.999 de euro/persoană.

Charterul către Kenya – Mombasa, cu operare între 23 ianuarie și 20 martie, deschide drumul spre Africa autentică, cu safari spectaculos în Tsavo Est, Tsavo Vest și Amboseli, priveliști spre Kilimanjaro, întâlniri cu Big Five în habitatul lor natural și plaje imaculate la Oceanul Indian. Circuitele includ și Tanzania, cu Serengeti și Ngorongoro, pentru un safari complet al Africii de Est. Vacanța de o săptămână costă de la 1.199 de euro/persoană.

Hurghada, Egipt, completează sezonul de exotice ca destinație de iarnă preferată a românilor pentru sejururi la plajă și circuite cu croaziere pe Nil, vizite la Luxor, Aswan, Cairo și Piramidele din Giza. Charterul este prevăzut între 7 noiembrie 2026 și 16 ianuarie 2027 cu prețuri de la 470 de euro/persoană pentru vacanța de șapte nopți.

Din momentul lansării, 21 aprilie, și până la finalul lunii iunie, vacanțele în destinații exotice pot fi rezervate cu un avans de 10% și plata diferenței de 90% cu 30 de zile înainte de plecare.