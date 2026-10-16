Alexandru Nazare: Cererea investitorilor pentru titlurile de stat a fost de cinci ori peste suma oferită

Cererea investitorilor pentru titlurile de stat a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei la licitația de joi organizată de Ministerul Finanțelor, de cinci ori peste volumul anunțat, aceasta fiind una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită. Ministerul Finanțelor a adjudecat aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare. Este una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Acesta a precizat că randamentele titlurilor de stat ale României au scăzut joi pe toate piețele relevante, cu aproximativ 10-15 puncte de bază pentru emisiunile în lei și cu 5-15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate.

”Aceste evoluții sunt un semnal pozitiv, dar trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale. Pentru ca această încredere să se consolideze și să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanțare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile și putem avea mai mult spațiu pentru investiții și prioritățile reale ale economiei”, a transmis ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în luna septembrie 2026, de 7,2 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.