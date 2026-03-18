Alexandru Rogobete: Cea mai importantă reformă în sănătate este extinderea capacităţii de asigurare a serviciilor şi diversificarea lor

”Ultima, dar, din punctul meu de vedere, cea mai importantă reformă care poate fi făcută în sistemul de sănătate din România se referă la extinderea capacităţii de asigurare a serviciilor de sănătate şi diversificarea lor. Spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de sănătate este în beneficiul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, este în beneficiul sistemului, este în beneficiul pacienţilor şi este în beneficiul tuturor. Introducerea mai multor asiguratori, fie în regim public, fie în regim privat, fie în parteneriat public-privat, fie complementar asigurării naţionale, automat va duce la o schimbare şi la o reformă semnificativă a modului în care sunt acordate serviciile de sănătate, în modul în care sunt verificate serviciile de sănătate, în modul în care pacientul interacţionează cu sistemul”, a arătat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobote, în deschiderea Profit Health.forum – Ediţia a XVII-a.

Acesta a subliniat că reformele iniţiate anul trecut vor trebuie continuate anul acesta, odată cu lansarea altora. Potrivit ministrului, digitalizarea sistemului de sănătate reprezintă o componentă strategică pentru întreg sistemul. Noul sistem al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care este în implementare în momentul de faţă, cu bani din PNRR, va reprezenta o reformă importantă în sistem, pentru că noua platformă va interacţiona nu doar cu furnizorul ci şi cu pacientul.

”După 36 de ani de discuţii, de păreri, de opinii, de comentarii, de campanii electorale, într-un final apoteotic, dosarul electronic al pacientului va fi disponibil şi pacienţii îşi vor putea accesa datele medicale într-un portal digital, aşa cum e normal să se întâmple într-o ţară membră a Uniunii Europene în anul 2026”, a mai anunţat ministrul.

Ambulatorile de specialitate şi dezvoltarea ambulatorilor de specialitate reprezintă o altă componentă strategică de dezvoltare a sistemului de sănătate avută în vedere de ministerul de resort, după primii paşi făcuţi anul trecut.

”Am vizitat în ultima perioadă spitale unde ambulatorile de specialitate funcţionează până la ora 20 şi ce să vedeţi: cei care se opuneau şi opuneau rezistenţă, adică medicii din sistem, au ajuns să fie fericiţi şi chiar să-mi spună că ce bine e că de două ori pe săptămână pot veni de la ora două. Încep să înţeleagă fenomenul şi încep să accepte această schimbare care este de fapt în beneficiul sistemului şi în beneficiul pacienţilor”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, obligativitatea tuturor medicilor dintr-o unitate sanitară să desfăşoare şi activitate în ambulatoriul de specialitate a deblocat resursa umană, este implementabilă şi deja aduce rezultate, simultan cu creşterea punctului în ambulatoriul de specialitate la 6,50 lei.

Ministrul a subliniat şi că a militat mult pentru dezvoltarea medicinei de familie şi a cabinetelor de medicină de familie.

”Sigur că au fost făcute şi modificări legislative în acest sens. Iniţial nu au fost acceptate, nici acum nu sunt acceptate în totalitate, dar eu cred că sunt absolut necesare, şi anume inversarea plăţii per capita la 25% şi plăţii pe serviciu la 75%. Doar aşa se poate stimula acordarea de servicii medicale în cabinetul de medicină de familie”, a spus Rogobete.

Ministrul a arătat că va urma şi reorganizarea unităţilor sanitare în mai puţine categorii, din cele 8 categorii, existente, iar în această primăvară doreşte să fie lansată această reorganizare, cu definirea categoriei de spitale strategice.

”Ce sunt spitalele strategice? Sunt spitalele care au o capacitate de răspuns rapidă, care au capacitatea de a-şi extinde zonele critique, zona de ATI, de exemplu, zona de blocoperator, zona de UPU, şi aşa mai departe. Această reorganizare, evident, că a trezit interesul politic, toţi vor acum să fie spitale strategice, nu se poate acest lucru. Am văzut tot felul de presiuni, mă rog, trecem peste ele, suntem obişnuiţi cu altfel de reacţii. Eu cred că în luna aprilie vom începe evaluarea lor şi încadrarea celor care sunt, cu adevărat, spitale strategice în ţara asta, care au infrastructura necesară, resursa umană necesară, serviciile medicale de care avem nevoie pentru ca un spital să fie strategic, şi ele nu sunt multe”, a arătat ministrul.

Acesta a subliniat că bugetul pe anul acesta este un buget strategic, pentru că suplimentează titlurile bugetare exact acolo unde este nevoie pentru a dezvolta capacitatea de răspuns a sistemului public de sănătate. Astfel, suma de 475 de milioane lei va fi alocată pentru acţiuni prioritare, reprezentând o creştere de peste 35% faţă de anul trecut şi finanţare către zonele critice, anestezie, terapie intensivă, pacienţii cu AVC, cu infarct, ATI, neonatologie, trauma, arşi grav.

O creştere importantă este şi în zona de prevenţie, urmând a fi elaborat planul de acţiune şi masterplanul naţional pentru dezvoltarea primei strategii naţionale de screening şi prevenţie pe mai multe componente – bolile cardio-cerebrovasculare, de oncologie, boli rare, sănătate mentală, stomatologie, nutriţie, boli metabolice.

”Şi aici există o creştere a bugetului semnificativă, de la 900 de milioane anul trecut la 1.200.000.000 anul acesta, exact pentru a acoperi programele lansate de Ministerul Sănătăţii anul trecut în decembrie, şi anume primele programe naţionale de screening şi prevenţie finanţate din bugetul de stat, care oferă predictibilitate, care oferă sustenabilitate, care oferă un traseu clar al pacienţilor. Vorbim aici de screening-ul pentru cancerul mamar, cancerul de col, colon, vorbim de screening-ul neonatal unde creştem de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depăşim media Unii Europene, creştem cu 19 biomarkeri, lansăm registrele de screening, cel pentru neonat a fost lansat deja, urmează şi celelalte”, a explicat ministrul Rogobete.