Alexandru Rogobete: Măsurile fiscale nu au însemnat austeritate pentru domeniul Sănătății

„Pachetele de măsuri fiscale implementate de guvern pentru reducerea cheltuielilor bugetare nu au afectat domeniul Sănătății”. O spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Acesta a declarat, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă „Alertă în sănătate – criza bugetară amenință viețile pacienților” că domeniul Sănătății este singurul care beneficiază de o creștere de buget începând de anul viitor.

„Așa cum am spus de nenumărate ori, reformele, pachetul 1, pachetul 2 în mod special, de reforme care au cuprins și domeniul Sănătății nu înseamnă, nu au însemnat sub nicio formă austeritate. Nu au însemnat nici măcar tăieri. După cum bine puteți observa în domeniul Sănătății nu au fost făcute reduceri de bugete, nu au fost tăiate surse de finanțare. Din contră, e singurul domeniu care beneficiază de o creștere de buget începând de anul viitor, și anume creșterea punctului pentru ambulatoriul de specialitate.

În toate discuțiile avute și toate prezentările, inclusiv cu domnul premieri, am spus clar că de la Sănătate nu se poate reduce bugetul. Ce putem face e să eficientizăm în cadrul sistemului astfel încât lucrurile să se întâmple altfel. Primele măsuri se văd deja, nu trebuie să așteptăm anul viitor. Concediile medicale – și vreau să mulțumesc domnului președinte CNAS împreună cu care corpul de control a realizat și realizează în continuare verificări și concediile medicale fără fundament, fictive, încep să scade. Scade numărul și doar la o primă analiză, așteptăm să închidem și septembrie pentru a avea un tablou la trei luni, dar la o primă analiză, există deja o economie de peste 100 de milioane, bani care rămân și se reorientează, se reintegrează către alte programe de sănătate.

Modificările cu care noi am venit în pachetul de reformă, cele cu care dorim să venim în pachetul 3 nu fac decât să reașeze sistemul, sursele de finanțare astfel încât ele e să fie direcționate către pacient, iar aceste lucruri încep să se vadă”, a declarat ministrul Sănătății în cadrul conferinței.