Amazon își pregătește revenirea pe piața smartphone-urilor la un deceniu după eșecul Fire Phone

Gigantul american al vânzărilor online Amazon lucrează la un nou smartphone, la un deceniu după eșecul primului său smartphone, denumit Fire Phone, cu care Jeff Bezos spera să concureze cu Apple și Samsung dar care la final s-a dovedit unul din dintre cele mai mari eșecuri ale Amazon, transmite Reuters.

Potrivit mai multor surse din apropierea acestui dosar, cel mai recent proiect al Amazon, cunoscut la nivel intern sub numele de ‘Transformer’, este dezvoltat în cadrul diviziei ‘de dispozitive și servicii’. Sursele au adăugat că noul telefon este văzut de Amazon ca un potențial dispozitiv de personalizare mobilă care se poate sincroniza cu asistentul vocal Alexa și poate servi drept canal către clienții Amazon pe tot parcursul zilei.

Inițiativa este cel mai nou capitol din viziunea pe termen lung a fondatorului Jeff Bezos cu privire la un asistent de calcul omniprezent, acționat de voce, similar cu computerul controlat vocal din serialul science fiction ‘Star Trek’.

Bezos vizează un smartphone care să aibă cumpărăturile în centrul său și care poate concura cu Apple oferind confort la livrare și reduceri prin intermediul abonamentului Prime. Pe parcurs, Amazon ar putea obține o multitudine de date noi despre utilizatori, disponibile doar prin intermediul telefoanelor mobile, combinate cu istoricul achizițiilor și preferințele de conținut.

Reuters nu a putut afla unele detalii, cum ar fi prețul estimativ al telefonului, veniturile pe care Amazon speră să le genereze sau angajamentul financiar pe care Amazon și l-a asumat pentru acest proiect. De asemenea, cronologia proiectului Transformer al Amazon este neclară, iar sursele au avertizat că acesta ar putea fi abandonat dacă strategia se schimbă sau din cauza unor îngrijorări de ordin financiar.

Așa cum este conceput în prezent, funcțiile de personalizare ale noului telefon ar face cumpărăturile de pe Amazon.com, vizionarea Prime Video, ascultarea Prime Music sau comandarea de mâncare de la parteneri precum Grubhub mai ușoare ca niciodată, au precizat sursele care au dorit să își păstreze anonimatul.

Un punct cheie al proiectului Transformer a fost integrarea capacităților de inteligență artificială în dispozitiv, susțin sursele. Aceasta ar putea elimina necesitatea magazinelor de aplicații tradiționale, care necesită descărcarea și înregistrarea aplicațiilor înainte de a putea fi utilizate.

Intrarea inițială a Amazon pe piața smartphone-urilor în 2014 a inclus funcții precum un instrument de cumpărături bazat pe cameră care recunoștea produsele, le găsea de vânzare pe Amazon.com și le punea în coșurile online ale clienților. Însă sistemul de operare Fire nu avea aplicații populare disponibile în magazinele de aplicații Android și iOS și avea un sistem complicat cu mai multe camere pentru afișarea imaginilor 3D, care consuma atât de multă baterie încât telefonul se supraîncălzea adesea. Amazon a inclus telefonul Fire cu un an gratuit de Amazon Prime, dar cu toate acestea vânzările au fost dezamăgitoare. Amazon a redus prețul de la 649 de dolari deblocat, până la 159 de dolari și, în cele din urmă, a anulat telefonul după 14 luni.

Colin Sebastian, analist la firma financiară R.W. Baird, a declarat că, faptul că Amazon a eșuat anterior cu un smartphone nu face imposibilă o nouă încercare, dar a avertizat că va fi dificil. ‘Amazon va trebui să ofere consumatorilor un motiv convingător pentru a schimba telefoanele, iar oamenii sunt destul de atașați de magazinele de aplicații existente’, a spus analistul.

La fel ca în urmă cu peste un deceniu, Amazon se confruntă cu sarcina dificilă de a-i detrona pe liderii pieței de smartphone, Apple și Samsung, care împreună au controlat 40% din vânzările globale anul trecut, potrivit firmei de cercetare de piață Counterpoint Research. Iar livrările de smartphone-uri se îndreaptă în 2026 spre cel mai mare declin înregistrat vreodată, fiind așteptate să scadă cu 13%, potrivit International Data Corporation, deoarece scumpirea cipurilor de memorie duce la creșterea costurilor dispozitivelor.

Trei persoane care au lucrat la proiectul Transformer au declarat pentru Reuters că telefonul este încă în curs de dezvoltare. Amazon a explorat atât un smartphone tradițional, cât și un așa-numit ‘dumbphone’ cu funcții mai limitate. Astfel de telefoane, precum Light Phone și telefoanele cu clapetă, au reprezentat 15% din vânzările globale de telefoane în 2025, potrivit Counterpoint Research.