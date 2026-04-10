Amazon îşi va lansa serviciul de internet prin satelit la jumătatea anului

Undeva spre jumătatea acestui an va deveni disponibil, în anumite regiuni, mult întârziatul serviciu de internet prin satelit dezvoltat de Amazon pentru a concura cu SpaceX.

Informaţia vine direct de la şeful companiei, Andy Jassy, care a inclus-o în scrisoarea anuală către acţionarii companiei.

Conform acestuia, Amazon Leo (fost Project Kuiper) va oferi viteze de download de până la 1 Gbps, mult peste cei până la 280 Mbps furnizaţi de SpaceX.

Informaţiile oferite de CEO-ul Amazon s-au oprit aici, astfel că nu este clar dacă serviciul va fi iniţial disponibil doar companiilor sau, dacă va fi oferit deja consumatorilor finali, în ce regiuni.

Până acum, serviciul Amazon a putut fi testat de un număr mic de firme, printre care companiile aeriene Delta şi JetBlue, care oferă internet în avion prin intermediul acestuia.

Dincolo de cele două companii aeriene, Amazon are deja înţelegeri, printre alţii, cu NASA, AT&T şi Vodafone.

Serviciul de internet prin satelit al celor de la Amazon este aşteptat să fie nu doar mai rapid, ci şi mai ieftin decât Starlink, pentru a putea concura cu compania lui Elon Musk, care a intrat mai devreme pe această piaţă.

Intre infrastructura celor două companii există o diferenţă enormă în acest moment. Starlink are peste 10.000 de sateliţi, în vreme ce Amazon doar 241.