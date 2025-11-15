Amenzi de peste 3,2 milioane de lei, date de comisarii ANPC în această săptămână

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 3,2 milioane de lei în urma controalelor desfăşurate în această săptămână la nivel naţional. Astfel, au fost găsite mai multe nereguli, printre care butelii neconforme, cu urme de coroziune şi rugină, vânzarea produselor cu nicotină minorilor, condiţii improprii în spaţiile de cazare, precum infiltraţii, depuneri de mucegai, lipsa plaselor de protecţie, prestarea serviciilor în spaţii neautorizate, dar şi produse alimentare expirate.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că, în perioada 10 – 14 noiembrie, au fost controlaţi 1.240 de operatori economici, la nivelul întregii ţări. Au fost date 651 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 3,26 milioane lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 254.000 de lei. De asemenea, pentru zece operatori economici a fost oprită temporar activitatea până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: butelii neconforme, cu urme de coroziune, rugină şi deformări structurale; comercializarea produselor cu nicotină minorilor; expunerea spre comercializare a produselor cu nicotină cu termenul de valabilitate expirat; produse de vapat ce conţin nicotină care nu erau însoţite de traducerea în limba română a avertismentelor obligatorii; prestarea serviciilor în spaţii neautorizate.

Alte nereguli au fost condiţii improprii în camerele destinate turiştilor, din spaţiile de cazare, precum: (infiltraţii, depuneri de mucegai, depuneri de impurităţi în cabinele de duş, lipsa plaselor de protecţie împotriva insectelor la ferestre şi absenţa certificatului de efectuare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare); deficienţe de informare pentru produsele oferite spre comercializare; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne tocată, preparate din carne).

De asemenea, comisarii ANPC au mai identificat produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; produse alimentare cu data limită de consum depăşită; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori.