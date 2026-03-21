ANALIZĂ. Încrederea românilor rămâne de partea Microsoft. Va livra compania pe măsura așteptărilor?

Începutul acestui an a conturat o perioadă de slăbiciune financiară pentru sectorul tehnologic, parte a unei corecții a întregii piețe bursiere. Totuși, scăderile nu i-au demoralizat pe investitorii români, a căror preferință pentru sectorul tehnologic a rămas neclintită. În februarie, Microsoft a fost cea mai populară alegere a românilor care investesc prin aplicația XTB, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România.

În prezent, compania se află într-o situație cel puțin neobișnuită. În pofida unor rezultate operaționale solide, acțiunea a avut o performanță redusă în raport cu piața generală. În ultimele 12 luni, prețul acțiunilor Microsoft (MSFT) a evoluat de la aproximativ 383,23 de dolari în aceeași perioadă a anului trecut, la un preț curent de 389,26 de dolari. Este vorba, așadar, despre un procent al randamentului destul de modest, de aproximativ 1,3%.

Pe de altă parte, S&P 500 s-a tranzacționat la un nivel cu mult mai ridicat decât minimele din primăvara anului 2025. Cu alte cuvinte, performanța slabă a Microsoft sugerează că Wall Street se confruntă în prezent cu o fază de „așteptare” în ceea ce privește materializarea profiturilor generate de AI.

Poate cel mai important pentru investitorii pe termen lung este faptul că obligațiile comerciale restante de performanță (RPO) au crescut la 625 miliarde de dolari. Acest lucru semnalează o bază solidă pentru viitoarele venituri și un angajament al întreprinderilor, explică Radu Puiu.

Argumentul principal pe care se bazează investitorii rămâne capacitatea Microsoft de a transforma aceste volume mari de RPO în venituri recurente, cu marjă ridicată. Cu toate acestea, cu o marjă netă de 39,04% și un randament al capitalului propriu de 32,34%, o mare parte din această performanță pare să fi fost deja inclusă în preț cu mult timp în urmă. Scăderea recentă de 7,74% reflectă o rotație a întregii piețe, departe de titlurile tehnologice considerate mai scumpe, către sectoare ciclice precum energia și finanțele, care au fost avantajate de contextul macroeconomic.

Concurența devine tot mai intensă

Performanța relativ slabă a Microsoft are loc pe fondul intensificării concurenței în domeniul cloud. Amazon rămâne un lider redutabil, cu venituri ale segmentului Amazon Web Services (AWS) ce au crescut cu 24% în comparație cu anul precedent, ajungând la 35,6 miliarde de dolari, față de un avans de doar 20% în al treilea trimestru.

Chiar mai impresionantă este performanța Alphabet, a cărei afacere Google Cloud a înregistrat o creștere a veniturilor de 48% în aceeași perioadă, sugerând că „războaiele cloud” intră într-o a doua etapă, mai fragmentată și mai competitivă.

Dincolo de cifrele imediate, se profilează o amenințare speculativă, dar profundă: o schimbare generațională în ceea ce privește sectorul întreprinderilor. Microsoft s-a bazat mult timp pe poziția sa deja consacrată în rândul utilizatorilor ca principal avantaj competitiv, însă o nouă generație de directori, care a crescut cu suita de productivitate Google, intră acum în roluri de decizie. Având în vedere că Google Chrome și Gmail dețin deja o cotă de piață mai mare decât Edge și Outlook, ascensiunea inteligenței artificiale generative a Alphabet, Gemini, ar putea pune la încercare cultura „Microsoft-first” ce a dominat birourile timp de decenii, subliniază analistul financiar XTB România.

O preocupare persistentă în rândul analiștilor este dacă agenții AI ar putea, în cele din urmă, să canibalizeze modelul tradițional de licențiere al Microsoft. Dacă un agent AI poate efectua munca mai multor angajați, există teama că firmele ar putea avea nevoie, în cele din urmă, de mai puține „licențe” ale suitei standard Office 365. Cu toate acestea, Microsoft nu este un observator pasiv al acestei amenințări. Prin integrarea profundă a Copilot în software-ul său, compania adaugă funcționalități AI peste abonamentele existente, la un preț premium.

Această strategie sugerează că utilizatorii enterprise nu abandonează ecosistemul, ci plătesc mai mult pentru a avea acces la AI în cadrul instrumentelor pe care le utilizează deja. „Aderența” acestui software a fost subliniată de întreruperea globală din iulie 2024, care a demonstrat că Windows rămâne esențial pentru economia globală.

În cazul majorității organizațiilor de mare anvergură, migrarea către noi platforme AI rămâne o provocare uriașă în comparație cu adoptarea funcționalităților AI integrate în cadrul deja familiar al Microsoft.

Rezultatele din aprilie sunt decisive

Pentru a evalua dacă actuala scădere, de peste 29% sub maximele recente, investitorii trebuie să aștepte sfârșitul lunii aprilie 2026, atunci când vor fi publicate următoarele rezultate trimestriale. Este vorba despre a doua cea mai amplă scădere a acțiunii Microsoft din ultimul deceniu.

Investitorii vor urmări, de asemenea, creșterea consumului de Azure și AI, tendințele privind RPO comercial și orice actualizări specifice privind cheltuielile de capital necesare pentru a menține avantajul în infrastructura AI. Deși perspectiva pe termen lung rămâne constructivă, prețul acțiunii gigantului tehnologic este deja considerat ridicat comparativ cu restul pieței, astfel că orice rezultat sub așteptări poate duce la o reacție negativă, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar XTB România.