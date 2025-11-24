ANALIZĂ. Românii merg și de 4 ori mai rar la restaurant decât în trecut, pe fondul scumpirilor

Românii continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar și numai atunci când au un motiv clar. Servirea mesei în oraș nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată. Datele din ultimele luni, septembrie – noiembrie, arată că românii au 1-2 vizite la restaurant pe lună, față de 4-5 ieșiri lunar în anii trecuți, arată o analiză a restaurantului STAGE Nice Dining din București.

În acest context, clienții cheltuiesc mai cumpătat și caută experiențe care să merite deplasarea: preparate pe care nu le pot reproduce acasă, cu plating spectaculos, atmosferă și servicii care transformă masa într-un moment memorabil.

„Comportamentul la masă s-a schimbat semnificativ în 2025. Românii vin în continuare la restaurant, dar mult mai rar, de 1-2 ori pe lună, iar unii dintre consumatori chiar mai rar, și cu un motiv foarte clar: o aniversare, o onomastică, o logodnă, o cină romantică sau o întâlnire de business. Oamenii sunt mai atenți la buget și mult mai calculați. Fiecare ieșire este evaluată atent, iar experiența trebuie să merite deplasarea. Vor să simtă că mâncarea și experiența în ansamblu în restaurant merită banii dați, de aceea sunt și mai selectivi, nu merg oriunde întâmplător, ci unde obțin maximum și chiar extra pentru cât plătesc”, afirmă Ana Savin, proprietar STAGE Nice Dining, cu peste 10 ani de activitate în HoReCa, antreprenoare care deține două restaurante nice dining în România, în București și Galați.

Aproximativ 30% dintre clienți comandă un singur fel de mâncare și doar una-două băuturi, iar mulți aleg meniul zilei sau oferte speciale. Tot mai des, sunt căutate preparatele, cum sunt platouri, care pot fi împărțite între două-trei persoane, iar cocktailurile și sticlele de vin sunt comandate mai rar. De asemenea, sunt căutate meniurile zilei la prânz și ofertele speciale.

Românii care ies la restaurant în 2025 sunt în mare parte cupluri cu vârste între 30 și 45 de ani, cu venituri medii și peste medie, atenți la buget, dar dispuși să plătească pentru o experiență care merită, arată analiza STAGE Nice Dining. În acest segment se regăsesc frecvent antreprenori, oameni din mediul corporate, specialiști cu joburi stabile, care aleg să iasă mai rar, dar foarte selectiv.

Acești clienți prioritizează calitatea, porțiile generoase, gustul bun și atmosfera, transformând ieșitul la restaurant într-o ocazie specială, nu într-o rutină. Conform datelor restaurantului STAGE Nice Dining, cu specific mediteranean & fusion, românii preferă în continuare preparatele pe bază de carne – în special vită, porc și pui – urmate de fructele de mare. Cele mai comandate preparate sunt mușchiul de vită servit pe piatră încinsă, specialitatea casei, alături de Rib Eye argentinian și Super Caracatița.

„Cheltuiala medie la restaurant este între 120 și 200 de lei de persoană, iar cina rămâne momentul preferat, în special pentru ocazii speciale. Prânzul este ales mai ales pentru întâlniri de business sau mese cu colegii. Tendința este clară: românii ies mai rar la restaurant, dar atunci când o fac, își doresc o experiență completă – preparate semnate de chef, plating spectaculos, finalizări la masă, preparate flambate, mâncare instagramabilă și o atmosferă care să îi facă să uite de rutina zilnică. Nu vor doar să mănânce, ci să trăiască un moment memorabil și cu valoare emoțională”, afirmă Ana Savin, fondator Restaurant STAGE Nice Dining.

Românii caută acum preparate pe care nu le pot reproduce acasă, gusturi speciale și o prezentare cu adevărat spectaculoasă. Pentru mulți, experiența culinară trebuie să fie memorabilă, să atragă vizual și să justifice ieșirea. Tocmai de aceea, se informează mai atent ca oricând: analizează fotografii, recenzii, meniuri, atmosfera localului și modul în care sunt prezentate preparatele.

Experiența în sine a devenit criteriul principal. Contează modul în care sunt serviți, prezentarea farfuriei, momentele spectaculoase precum flambarea la masă, atenția la detalii în plating și atmosfera oferită de restaurant. Oamenii își doresc să savureze un preparat creat de un chef, într-un cadru în care gustul, aspectul și atmosfera nu pot fi replicate acasă.

Restaurantul STAGE, situat în cadrul hotelului Bordeaux, este primul restaurant nice dining din Galaţi, un concept patentat de antreprenoarea Ana Savin, contribuind astfel la dezvoltarea pieţei regionale de restaurante exclusiviste. Din martie 2025, un nou restaurant STAGE a fost deschis în București, aducând conceptul nice dining, unic în România.

Ana Savin este antreprenoare în industria HoReCa, fondatoare a conceptului STAGE Nice Dining, un brand care îmbină mancarea delicioasa, porțiile generoase, platingul spectaculos și atmosfera relaxata. După succesul locației din Galați, Ana Savin a extins conceptul în București, unde continuă să investească în experiențe culinare memorabile, accesibile și orientate spre confortul oaspeților. STAGE Nice Dining se poziționează ca un „nice dining” autentic – un echilibru între fine dining și casual dining – oferind un meniu modern, servicii atente și experiențe orientate spre emoție, gust și prezentare. Brandul are planuri de dezvoltare în alte orașe din țară și continuă să inoveze în zona gastronomiei și a ospitalității.