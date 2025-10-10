ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Beijing joacă strategic. Metalele rare devin arme în războiul tehnologic

Comisia Europeană a adoptat, vineri, o propunere de a furniza aproape 50 de milioane euro din rezerva pentru agricultură pentru a-i sprijini pe fermierii din sectorul fructelor și legumelor din Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și România care au suferit recent daune semnificative din cauza fenomenelor climatice nefavorabile, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

În urma aprobării de către statele membre, propunerea Comisiei alocă 7,4 milioane euro Bulgariei, 10,8 milioane euro Ungariei, 4,2 milioane euro Letoniei, 1,1 milioane euro Lituaniei, 14,8 milioane euro Poloniei și 11,5 milioane euro României. Aceste țări pot completa acest sprijin al UE cu până la 200% din fonduri naționale.

În toate cele șase state membre, înghețurile târzii, care au fost în multe cazuri urmate de grindină sau ploi abundente, au distrus o mare parte din recoltele de fructe, legume, nuci și semințe.

‘Fenomenele meteorologice mai frecvente și extreme, care afectează de această dată fermierii din șase state membre, evidențiază volatilitatea și incertitudinea condițiilor de muncă ale fermierilor. Ajutorul de astăzi va aduce o mică ușurare fermierilor care și-au pierdut culturile și veniturile în acest an. Este mai important ca niciodată să atenuăm schimbările climatice, dar și să ne adaptăm la acestea. Săptămâna aceasta am vizitat proiecte de irigații în România și Bulgaria, înființate pentru a ajuta fermierii să facă față secetei recurente. Actuala PAC conține, de asemenea, dispoziții privind instrumentele de gestionare a crizelor și a riscurilor, care vor fi consolidate în continuare în cadrul următoarei PAC’, a declarat comisarul pentru agricultură și sectorul alimentar, Christophe Hansen.

În primăvara anului 2025, Bulgaria a văzut o vreme neobișnuită care a început cu temperaturi calde în februarie, determinând copacii fructiferi să înflorească prea devreme. Răceala și înghețul care au urmat în martie și aprilie au afectat multe culturi, în special migdalele, merele, caisele, cireșele, piersicile, perele, prunele uscate și nucile.

În Letonia, vremea caldă din aprilie a fost urmată de îngheț și ploi abundente, care au distrus pomi fructiferi, fructe de pădure și legume și culturi de semințe, cum ar fi mazărea, dovlecii și inul.

Lituania a avut o problemă similară: căldura timpurie a făcut culturile să crească mai repede, dar mai târziu înghețul din aprilie și mai a deteriorat grav merele, coacăzele, fructele de pădure, cireșele, perele și prunele.

În Ungaria, înghețul din aprilie și mai a lovit aproape întreaga țară, afectând merele, caisele, cireșele, piersicile, perele și gutuile. Polonia s-a confruntat cu perioade lungi de îngheț în aprilie și mai și apoi cu furtuni puternice de grindină, care au afectat fructele de pădure, coacăzele, cireșele și castraveții. România a fost, de asemenea, afectată de înghețurile târzii care au înghețat mugurii și florile, cauzând pierderi majore în producția de fructe.

Pentru a se asigura eficacitatea acestei măsuri excepționale, este important ca beneficiarii să primească rapid sprijinul financiar de urgență. Plățile către fermieri pentru sprijinul financiar de urgență acordat Bulgariei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei și României trebuie efectuate înainte de 30 aprilie 2026.

În cadrul rezervei pentru agricultură, ca parte a actualei politici agricole comune (2023-2027),sunt disponibile cel puțin 450 de milioane euro pe an pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față perturbărilor pieței sau evenimentelor excepționale care afectează producția sau distribuția. În propunerea sa privind următoarea PAC (2028-2034), Comisia intenționează să dubleze rezerva pentru situații de criză pentru a sprijini reziliența fermierilor europeni și a sectorului agroalimentar în fața perturbărilor pieței.