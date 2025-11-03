ANAT cere actualizarea cu inflația a voucherelor de vacanță și extinderea lor către mediul privat

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) solicită menținerea și actualizarea valorii voucherelor de vacanță în raport cu inflația, precum și extinderea acestora către mediul privat, măsură care ar asigura echitate socială, investiții și dezvoltare economică durabilă.

Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, ANAT consideră că voucherele de vacanță reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri economice și sociale adoptate din 2009 și până în prezent în România, cu efecte pozitive demonstrate asupra economiei naționale, a investițiilor în turism și a menținerii locurilor de muncă.

În susținerea punctului său de vedere, Asociația citează studiul privind Impactul socio-economic al sistemului de tichete în România, realizat de către Academia de Studii Economice, care arată că eliminarea voucherelor de vacanță ar duce la: o pierdere netă de 1,744 miliarde lei din PIB-ul național, pierderea a 17.000 de locuri de muncă, o reducere semnificativă a consumului intern, în special în extrasezon, o accentuare a disparităților regionale, în special în zonele dependente de turism intern.

De asemenea, conform cercetării, fiecare milion de lei alocat pentru vouchere susține peste 1.670 de locuri de muncă directe și indirecte, iar eliminarea lor ar duce la pierderea a circa 9.100 de locuri de muncă doar în sectoarele HORECA, transport și agrement local.

ANAT atrage atenția că recesiunea din turism este reală în acest an, printre motive numărându-se: scăderea puterii de cumpărare, creșterea TVA și reducerea valorii voucherelor de vacanță.

Asociația amintește că în luna august s-a înregistrat o scădere de 6,3% a numărului de turiști cazați față de anul precedent, în ciuda faptului că operatorii privați au oferit reduceri masive.

‘Indiferent de prețuri, o parte dintre români nu s-au mai cazat. Trei luni la rând, în vârful de sezon, contracția economică a fost mai mare de 4%, primul an cu scăderi după pandemie! Județe cu tradiție turistică certă au înregistrat scăderi severe: -38% Argeș, -17,8% Harghita, -15% Prahova în timp ce creșteri au fost în Sibiu și Constanța. Asta arată clar că nu prețul este problema, ci scăderea puterii de cumpărare și lipsa oricăror politici guvernamentale pentru turism’, a subliniat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, citat în comunicat.

În plus, susține ANAT, voucherele au contribuit direct la creșterea veniturilor bugetare prin taxe și impozite colectate din activitatea turistică, generând un efect multiplicator asupra economiei – fiecare leu investit în vouchere produce peste 1,6 lei în PIB.

Studiul ASE mai arată că 90% din veniturile generate de vouchere sunt fiscalizate!

‘Fără voucherele de vacanță, viitorul este sumbru în turismul românesc. Datele preluate de ANAT de la Ministerul Finanțelor arată că în luna septembrie 2025, valoarea voucherelor acordate s-a prăbușit cu 85% față de aceeași lună a anului trecut. Astfel, în septembrie anul curent angajatorii au achiziționat vouchere de aproape 5,96 milioane de euro față de 38,03 milioane de euro în septembrie 2024. Și aceasta în condițiile în care pe piață au existat încă multe vouchere emise în 2024. Fără a reveni asupra acestei erori strategice, vom asista la falimente și disponibilizări de personal cu efecte în lanț în industriile conexe’, consideră ANAT.

Un mit puternic vehiculat pe rețelele sociale și preluat în mod superficial și de reprezentanți oficiali este acela că existența voucherelor a mărit prețurile în turism și a descurajat investițiile, menționează organizația din turism.

‘Această presupunere aparent logică nu a fost confirmată în mod științific de niciun studiu. Nu există nicio legătură cauzală dovedită între scumpirile anuale și existența cardurilor valorice. Prețurile au crescut în toate țările, chiar în lipsa voucherelor. În România, Eurostat raportează scumpiri de 9,5% dar cele mai mari creșteri sunt în Estonia: +39%, Bulgaria: +23% (o destinație de top pentru vacanțele românilor), Danemarca: +12%’, se mai scrie în comunicat.