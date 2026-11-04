ANAT: Valoarea voucherelor de vacanţă decontate, în primele nouă luni din acest an, în scădere cu 48,6%, faţă de 2025, şi cu 61,9%, comparativ cu 2024

Valoarea voucherelor de vacanţă decontate, în perioada ianuarie–septembrie 2026, a fost de 560,48 milioane de lei, în scădere cu 48,6% faţă de primele nouă luni din 2025 şi cu 61,9% faţă de perioada similară din 2024, cel mai mare recul fiind consemnat în luna mai, în general, în ultimii ani, informează Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).

În acelaşi timp, valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori a ajuns la 491,07 milioane de lei, cu 7,85% sub nivelul din 2025 şi cu 70,63% mai mică decât în aceeaşi perioadă din 2024.

„Conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor şi centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), turismul continuă să înregistreze o contracţie vizibilă în primele 9 luni din 2026 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Valoarea voucherelor achiziţionate de angajatori a ajuns la 491,07 milioane de lei, cu 7,85% sub nivelul din 2025 şi cu 70,63% mai mică decât în aceeaşi perioadă din 2024. Valoarea voucherelor de vacanţă decontate către unităţile afiliate a fost de 560,48 milioane de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, în scădere cu 48,60% faţă de primele nouă luni din 2025 şi cu 61,90% faţă de perioada similară din 2024”, arată, marţi, ANAT, într-un comunicat de presă.

Faţă de anul trecut, scăderea înregistrată la voucherele de vacanţă decontate este de 529,93 milioane de lei, iar comparativ cu acum doi ani valoarea este de 910,54 milioane de lei.

Reprezentanţii ANAT spun că datele pentru primele nouă luni din ultimii trei ani arată o contracţie atât a achiziţiilor de vouchere realizate de angajatori, cât şi a decontărilor către unităţile afiliate, cea mai puternică scădere a achiziţiilor fiind înregistrată în 2025, în timp ce declinul decontărilor s-a accentuat în 2026.

Reducerea din 2026 de 7,85% a valorii voucherelor achiziţionate şi decontate de angajatori faţă de 2025 se adaugă contracţiei de 68,13% înregistrate în 2025 faţă de 2024, achiziţiile din primele nouă luni ale acestui an mai reprezintând 29,37% din valoarea consemnată în perioada similară din 2024, susţin reprezentanţii ANAT.

De asemenea, decontările din 2026 au fost inferioare nivelurilor din 2025 şi 2024 în fiecare dintre cele nouă luni analizate. Cea mai mare scădere procentuală s-a înregistrat în mai: 70,32% faţă de mai 2025 şi 73,45%, comparativ cu mai 2024.

În lunile de vară, diferenţa faţă de anul precedent s-a redus. Decontările din iulie au totalizat 115,31 milioane de lei, cu 26,22% mai puţin decât în iulie 2025, iar cele din august au ajuns la 113,99 milioane de lei, în scădere cu 21,15%, potrivit datelor ANAT.

În septembrie, valoarea decontărilor a coborât la 41,93 milioane de lei, cu 43,88% sub nivelul din septembrie 2025 şi cu 65,39% sub cel din septembrie 2024.

„Mă aştept ca şi noul guvern să înţeleagă cât de importante au fost voucherele de vacanţă ca politică publică de susţinere a salariaţilor cu venituri mici, de fiscalizare a domeniului şi de stimulare a investiţiilor în turism. Suntem în ceasul al doisprezecelea pentru a decide, la nivel de ţară, prelungirea cu cinci ani a legislaţiei privind voucherele de vacanţă şi aşteptăm o indexare a valorii acestora. Reducerea drastică a acordării voucherelor limitează posibilităţile multor salariaţi de a merge în vacanţă şi pune presiune pe activitatea operatorilor din turism. Miza este mai largă: veniturile din taxe şi impozite, menţinerea locurilor de muncă, continuarea investiţiilor şi viabilitatea afacerilor din HoReCa”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

Comparaţia pe trei ani evidenţiază reducerea substanţială a sumelor care circulă prin sistemul voucherelor de vacanţă. Achiziţiile angajatorilor au rămas mult sub nivelul din 2024, iar decontările către unităţile afiliate au continuat să scadă, într-un ritm mai accentuat în 2026, atrag atenţia reprezentanţii ANAT.

Voucherele de vacanţă, prioritate pentru noul ministru al Economiei

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir, a declarat recent că doreşte creşterea substanţială a voucherelor de vacanţă şi consideră că acestea trebuie privite ca o investiţie. El a precizat că a avut o discuţie în acest sens cu premierul Luca Niculescu, dar şi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Am spus-o din prima zi şi premierului şi ministrului de Finanţe, îmi doresc ca voucherele de vacanţă, care sunt un stimul real în industria HoReCa să fie reintroduse nu pot spune că ele există şi acum, dar să creştem substanţial cuantumul voucherelor de vacanţă pentru că voucherul de vacanţă trebuie privit ca o investiţie, are un factor multiplicator în economie imediat şi pe verticală, şi pe orizontală. Este o prioritate pentru mine să introducem vouchere de vacanţă şi nu numai”, a declarat Daniel Zamfir la preluarea mandatului de ministru al Economiei.

În acest an, voucherele de vacanţă pentru bugetari au o valoare de 800 de lei, condiţia alocării lor fiind ca aceştia să aibă un salariu net de până la 6.000 de lei, faţă de până la 8.000 de lei, în 2025. Valoarea voucherelor a fost de 1.600 de lei, în 2024, dar s-a redus la jumătate începând cu 2025