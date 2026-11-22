Nivelul real al voucherelor de vacanță ar trebui să fie la 2.500 de lei, sumă care reprezintă media pachetului turistic pe care îl achiziționează românii prin agențiile de turism, consideră Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT).

‘Un nivel real al voucherelor de vacanță ar fi 2.500 de lei, respectiv media pachetului turistic pe care românii îl achiziționează prin agențiile de turism. Este bine să se stimuleze, până la urmă, dorința de călătorii a angajaților pentru că aceste călătorii îi educă, de fapt, îi ajută să fie mai sănătoși, mai fericiți și cu dorință de viață și de a munci mai bine și de a se bucura, până la urmă, de rezultatele muncii’, a spus Bărhălescu, într-o declarație pentru AGERPRES.

El a amintit că reprezentanții autorităților implicate în gestionarea beneficiilor pentru industria turismului au promis că vor rezolva problema stringentă a voucherelor de vacanță.

‘Autoritățile au promis că vor susține tichetele de vacanță dinainte de a fi instalat actualul ministru. Sperăm că se va întâmpla acest lucru, în caz contrar asociațiile profesionale și patronatele vor fi primele care vor atenționa asupra acestui lucru’, a subliniat președintele ANAT.

El a precizat că voucherele de vacanță sunt deja funcționale în sistem privat, dar ‘o sumă de facilități care ar putea fi acordate privaților ar stimula emiterea de tichete de vacanță și, cu siguranță, un nivel ridicat al calității serviciilor de turism’, a explicat Bărhălescu.

Președintele ANAF consideră că anul 2027 va fi ‘destul de dificil’ pentru turismul românesc iar statul ar trebui să ofere facilități în această industrie.

‘Anul 2027, cu siguranță, va fi un an destul de dificil. Dacă statul nu va veni cu facilități către această industrie, va fi greu de ținut nivelul anului 2026, care oricum este unul mai mic decât 2025 pe unele domenii. Important este să ne îndreptăm către incoming, către promovarea României în străinătate, astfel încât balanța de plăți să fie într-un echilibru mai bun decât în prezent’, a afirmat președintele ANAT.

În prezent, în sectorul public, conform Legii nr. 141/2025, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei/an pe card electronic, pentru angajații cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Voucherele sunt valabile un an de la emitere și se folosesc exclusiv în România (cazare, pachete cu masă, transport, tratament sau agrement), la unități partenere.

Pe de altă parte, decontările voucherelor de vacanță către unitățile turistice afiliate au scăzut cu 48,6% în primele nouă luni din 2026, la 560,48 milioane de lei, de la 1,09 miliarde de lei în perioada similară a anului trecut, arată datele Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

Potrivit datelor, cea mai puternică scădere a achizițiilor de vouchere s-a înregistrat în 2025, când valoarea acestora s-a redus cu 68,13% față de anul precedent.