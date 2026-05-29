Nuclearelectrica va distribui dividende brute de peste 1,17 miliarde lei din profitul pe 2025

Acționarii Societății Naționale Nuclearelectrica au aprobat, joi, distribuirea unor dividende brute în valoare totală de 1,179 miliarde de lei din profitul net aferent exercițiului financiar 2025, dividendul brut fiind stabilit la 3,91068407 lei/acțiune, potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA).

Conform raportului transmis Bursei de Valori București, data de înregistrare a fost stabilită pentru 23 iunie 2026, iar plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 13 iulie 2026.

Hotărârea privind repartizarea profitului net pe 2025 și acordarea dividendelor a fost aprobată în urma unei suplimentări realizate de acționarul majoritar, Ministerul Energiei, cu 28.999.676 voturi ‘pentru’ și 3.854.861 voturi ‘împotrivă’.

Totodată, acționarii au aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

Ședința AGOA a avut loc la sediul companiei din București, în prezența a 46 de acționari, care au reprezentat 10,89183% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.