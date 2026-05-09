Angajaţii Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% de la 1 iunie, în urma unui memorandum aprobat de Guvern

Angajaţii SNGN Romgaz SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie, în urma unei decizii luate, vineri, de Guvern, în condiţiile în care compania derulează în acest an cel mai mare program de investiţii din istoria societăţii, de aproximativ 5,6 miliarde lei, anunţă Executivul.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri seară, de reprezentanţii Guvernului, între proiectele derulate de SNGN Romgaz SA se numără Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut şi acordul de principiu cu Azomureş privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice.

Decizia de majorare a salariilor angajaţilor ROMGAZ cu 6,5% a fost luată printr-un Memorandum adoptat în şedinţa de vineri a Guvernului şi are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a României şi contribuţia sa la stabilitatea pieţei de gaze naturale la nivel naţional.

”În acest context, nevoia de menţinere a stabilităţii şi motivării resursei umane reprezintă o condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor operaţionale şi investiţionale asumate de companie. Măsura are un caracter prudent şi justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piaţa forţei de muncă specializate”, a precizat Guvernul.