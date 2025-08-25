ANOFM: Peste 93.000 de persoane au fost angajate în primele șapte luni ale anului

Un număr de 93.133 de persoane au fost integrate pe piața muncii, în primele șapte luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă implementate de structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), informează, luni, instituția.

Din totalul persoanelor ocupate până la 31 iulie, 47.607 au peste 45 de ani, 17.551 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 7.374 au între 30 și 35 de ani, 7.166 au între 25 și 30 de ani, iar 13.435 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 16.398 sunt tineri NEET.

Numărul femeilor încadrate este de 44.048, iar al bărbaților de 49.085, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 47,30 %, respectiv de 52,70 %.

În funcție de rezidență, 48.169 persoane angajate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 44.964 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (30.444), profesionale (22.315), gimnaziale (22.136), 10.386 fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele șapte luni ale anului 2025, 26.486 fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile.

ANOFM precizează că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele instituției.

Un clasament al județelor cu cele mai multe persoane angajate arată că București ocupă primul loc (9.418), urmat de Iași (3.986) și de Timiș (3.412).

În perioada menționată, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 251.556 persoane.