ANPC: Amenzi de 2, 6 milioane lei, în urma controalelor privind comercializarea laptelui de consum, a produselor lactate și a celor derivate

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a deșfășurat, în perioada 16-30 iunie 2025, la nivelul întregii țări, o serie de acțiuni de verificare a modului de respectare a prevederilor legale în domeniu pentru comercializarea laptelui de consum, a produselor lactate și a celor derivate, în urma cărora a aplicat amenzi în cuantum de circa 2,6 milioane lei.

Conform unui comunicat al ANPC, acțiunile au vizat 670 operatori economici, 500 dintre aceștia înregistrând diferite nereguli. Totodată au fost verificate aproximativ 30 tone de lapte și produse lactate, la peste șase tone dintre acestea constatându-se deficiențe.

Pentru abaterile de la legislația specifică, au fost aplicate 201 avertismente și 482 amenzi contravenționale, în cuantum de circa 2,6 milioane lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare peste două tone de produse lactate, în valoare de circa 75.000 lei, și temporar aproximativ 1,5 tone de produse lactate, pentru deficiențe de etichetare.

‘Atunci când vorbim despre produse perisabile precum laptele și lactatele, toleranța față de nerespectarea regulilor este zero. Nu vom ezita să aplicăm măsuri ferme și sancțiuni drastice ori de câte ori vom identifica abateri. Operatorii economici trebuie să înțeleagă că orice neglijență poate pune în pericol sănătatea consumatorilor. ANPC va intensifica acțiunile de control, iar cei care nu respectă legea vor suporta consecințele’, a declarat Sebastian Hotca, președinte interimar al ANPC, citat în comunicat.

Principalele nereguli constatate au fost: comercializarea laptelui de consum și a produselor lactate în afara datei durabilității minimale, respectiv, a datei limită de consum stabilite de producători (84% dintre județe); comercializarea unor produse lactate cu modificări organoleptice de aspect și culoare, cu urme evidente de alterare; comercializare laptelui și a unor produse lactate cu ambalaj deteriorat; comercializarea produselor lactate în spații comune cu produse cu adaos de alte tipuri de grăsimi/proteine, altele decât cele de origine lactată, fapt ce induce în eroare consumatorul privind natura produselor; lipsa unei informări corecte, complete și precise a consumatorilor, care să permită alegerea rațională, în conformitate cu nevoile lor; folosirea unor condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a produselor, care pot determina apariția riscului de contaminare a produselor.

Totodată, alte nereguli au vizat nerespectarea regimului de temperatură indicată de producător, pentru păstrarea produselor (comercializarea acestora la temperaturi de peste 10 grade C, comparativ cu cea recomandată de producător, respectiv 2-8 grade C), lipsa informațiilor obligatorii referitoare la produsele lactate vrac, comercializate în piețele agroalimentare (procent de grăsime, data fabricației, data durabilității minimale, condiții de păstrare etc.), lipsa afișării substanțelor cu potențial alergen pe care le pot conține produsele lactate.