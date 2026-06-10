ITM București: Amenzi de peste 2 milioane de lei pe șantiere. 58 de persoane depistate fără forme legale de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) București a aplicat amenzi de peste 2 milioane de lei în urma unor controale desfășurate pe șantiere din Capitală, în cadrul cărora au fost identificate 58 de persoane care lucrau fără forme legale.

Potrivit unui comunicat al instituției, acțiunea de control în domeniul construcțiilor a fost coordonată de inspectorul-șef al ITM București, Constantin Bujor, cu participarea secretarului de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Akos Derzsi.

În cadrul verificărilor privind relațiile de muncă, inspectorii au controlat 38 de angajatori și au constatat cazuri de muncă nedeclarată și alte nereguli legate de evidența contractelor de muncă. Pentru abaterile identificate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 2,02 milioane de lei.

Printre principalele nereguli constatate s-au numărat lipsa contractelor individuale de muncă în formă scrisă, netransmiterea acestora în sistemul Reges On-Line și neținerea evidenței timpului de muncă.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, inspectorii au dispus patru sistări de activitate și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 121.000 de lei.

Deficiențele identificate au vizat, în principal, lipsa instruirii lucrătorilor și neasigurarea măsurilor de protecție colectivă pentru prevenirea căderilor de la înălțime.

ITM București a precizat că va continua acțiunile de verificare pentru monitorizarea respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.