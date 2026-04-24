ANPC: Amenzi de 50.000 de lei în urma controalelor la principalul aeroport din țară

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a derulat acțiuni de control și monitorizare în incinta aeroportului Henri Coandă, în urma cărora a aplicat amenzi de 50.000 de lei și a oprit de la comercializare o cantitate de 22 de kilograme de produse, informează ANPC printr-un comunicat.

‘În contextul apropierii sezonului turistic și al creșterii anticipate a fluxului de pasageri, în cadrul principalului aeroport din țară, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control și monitorizare, cu scopul de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor, în calitatea acestora de pasageri. Au fost aplicate amenzi în cuantum de peste 50.000 de lei și a fost dispusă măsura opririi definitive de la comercializare pentru o cantitate de 22 kg de produse’, se menționează în comunicat.

Principalele neconformități constatate au fost: prezența unor pulberi fine și a unor reziduuri generate de lucrările de reamenajare și modernizare a spațiilor din incinta aeroportului; produse alimentare calde expuse, fără respectarea temperaturii minime de păstrare; produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității; lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ce privește substanțele cu potențial alergen; absența graficelor de monitorizare a uleiului; paviment cu elemente lipsă sau deteriorate; utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu elemente de etanșare a părților mobile depreciate; mobilier neconform, prezentând degradări și deficiențe structurale; lipsa afișării valorii aferente Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) la raft; lipsa asigurării condițiilor igienice corespunzătoare, respectiv neconformități identificate la grupul sanitar și la dotările din zona de fumat.

‘Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor își exercită în mod constant atribuțiile de control și supraveghere, intervenind ori de câte ori sunt constatate abateri de la prevederile legale și aplicând sancțiuni proporționale cu gravitatea faptelor, în scopul asigurării unui mediu corect, sigur și conform pentru consumatori’, se subliniază în comunicat.