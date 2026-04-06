ANPIS: Alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție, plătite în această săptămână

Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copiilor și stimulentele de inserție aferente lunii martie vor fi achitate în cursul acestei săptămâni, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.

Astfel, plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în data de 8 aprilie 2026, iar ANPIS, prin agențiile județene, a transmis către Compania Națională ‘Poșta Română’ sumele necesare plății drepturilor de asistență socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestațiilor prin mandat poștal, astfel încât banii vor ajunge la destinație până cel târziu pe 9 aprilie.

Potrivit sursei citate, suma totală depășește 1,9 miliarde de lei și este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de beneficiari.

Dintre aceștia, 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii vor primi peste 1,2 miliarde de lei, 148.032 de părinți care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului vor beneficia de peste 608 de milioane de lei, iar pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserție vor fi plătiți aproximativ 58 de milioane de lei.