ANPIS: Inspectorii sociali au efectuat în ianuarie 451 de controale și au aplicat amenzi de 473.000 lei

Inspectorii sociali au derulat, în prima lună a acestui an, 451 de misiuni de inspecție, în urma cărora au aplicat amenzi totale de 473.000 de lei, informează Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

În urma acestor controale, au fost dispuse 330 de măsuri de remediere și au fost aplicate 31 sancțiuni contravenționale, sub formă de avertismente sau amenzi. Modul de implementare a măsurilor dispuse în urma misiunilor de inspecție va fi monitorizat de inspectorii sociali, la termenele stabilite prin procesele-verbale de control.

‘Felul în care tratăm oamenii vulnerabili spune în ce fel de societate vrem să trăim. Am spus public că serviciile sociale trebuie verificate constant și că acolo unde standardele nu sunt respectate trebuie să intervenim. De aceea, în ianuarie, inspectorii sociali au făcut peste 400 de controale în serviciile sociale din toată țara. Au fost găsite și probleme care nu ar trebui să existe acolo unde trăiesc oameni vulnerabili: lipsă de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, personal insuficient sau condiții de cazare necorespunzătoare. Pentru mulți oameni, aceste centre sunt locul în care își trăiesc viața. De aceea, controalele vor continua’, a scris ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, pe pagina sa de Facebook.

Acțiunile de control au vizat în principal: monitorizarea respectării standardelor minime de calitate obligatorii aplicabile serviciilor sociale licențiate, potrivit reglementărilor incidente; efectuarea evaluărilor în vederea acordării sau, după caz, a respingerii acreditării ca furnizor de servicii sociale ori a licenței de funcționare pentru serviciile sociale, în condițiile legii; controlul modului de aplicare și respectare a dispozițiilor legale privind stabilirea, acordarea, administrarea și gestionarea beneficiilor de asistență socială; analizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, în ceea ce privește asigurarea accesibilității mediului și acordarea prestațiilor sociale; evaluarea modului de implementare a măsurilor dispuse anterior prin actele de control etc.

Pe parcursul misiunilor de inspecție au fost constatate o serie de neconformități față de prevederile legale în vigoare, printre care: neimplementarea prevederilor legale privind accesibilizarea, prin lipsa sau neconformitatea rampelor de acces, a ascensoarelor și grupurilor sanitare neadaptate persoanelor cu dizabilități, precum și prin absența echipamentelor alternative care să permită deplasarea acestora către etajele superioare în instituțiile de interes public; nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a acorda remunerația asistentului personal al persoanei cu handicap grav și de a asigura și garanta plata indemnizației lunare, în situația în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul său legal a optat pentru aceasta; neîndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate; personal insuficient raportat la numărul de beneficiari sau lipsa personalului calificat; condiții de cazare necorespunzătoare, precum mobilier degradat sau lipsa obiectelor de cazarmament; deficiențe privind asigurarea normelor de curățenie și igienizare a spațiilor, conform prevederilor legale; abaterea de la meniul zilnic afișat, precum și lipsa avizului acestuia din partea unui medic nutriționist sau a unui asistent dietetician.