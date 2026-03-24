ANPIS: Milioane de români au primit beneficii de asistență socială, pentru februarie 2026

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, a virat în această lună fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii februarie 2026.

Astfel, conform unui comunicat al ANPIS, au fost virate: peste 1,1 miliarde de lei pentru 3.574.292 beneficiari de alocații de stat pentru copii; peste 573 milioane de lei pentru 148.585 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului; peste 55 milioane de lei pentru 72.490 beneficiari ai stimulentului de inserție; peste 586 milioane de lei pentru drepturile celor 933.193 de persoane cu dizabilități; peste 14 milioane de lei pentru 13.690 beneficiari de alocații lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA; aproape 3 milioane de lei pentru 3.531 beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele cu TBC; aproape 37 milioane de lei pentru 28.114 beneficiari ai alocației de plasament; peste 174 milioane de lei pentru 262.454 beneficiari ai venitului minim de incluziune.

De asemenea, au fost virate peste 6 milioane de lei pentru 193.570 de familii vulnerabile și persoane singure au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, peste 4,8 milioane de lei pentru 52.318 de familii vulnerabile și persoane singure au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, peste 1,5 milioane de lei pentru 9.993 de familii vulnerabile și persoane singure au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu energie termică, peste 14 milioane de lei pentru 641.541 de persoane/familii vulnerabile au primit ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu lemne și aproape 36 de milioane de lei pentru 718.066 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică.